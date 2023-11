Alexis y el resumen de su camino en La Roja: "No me falta nada, he roto todos los récords"

Más allá de sus recientes apariciones con el Inter de Milán, donde dijo presente en el empate con Benfica, en la Champions League, donde el delantero Alexis Sánchez se hizo un nombre en el planeta fútbol es jugando por la Selección Chilena.

Desde su estreno, en el 2006, hasta la actualidad, el tocopillano se mantiene como el máximo goleador histórico de La Roja, con 51 tantos, y el mayor asistidor, con 41, además de ser el segundo jugador con más partidos con 160, y ser clave en la obtención de las dos Copas América que ganó el Equipo de Todos.

Por lo mismo, desde el canal oficial de su actual club, Inter TV, se le consultó a Alexis por cómo analiza el camino que recorrió en la Selección durante 17 años de su carrera, y si bien advierte que “todavía no lo dimensiono”, es enfático en admitir que los números hablan por sí solos.

“He roto todos los récords: más goles, más asistencias… no me falta nada en la selección. Todavía no lo dimensiono, no pienso… ‘mira lo que he hecho en mi carrera'”, sostiene el Maravilla, quien agrega que aún tiene juego por dar para el cuadro nacional.

“Todavía estoy en la selección, todavía juego, estoy en forma, me siento muy bien. No lo dimensiono, un día te lo diré cuando deje de jugar al fútbol, te diré, quiero que alguno haga un récord como he hecho yo o más”, sostiene el atacante a la señal oficial de su actual club.

¿Cuáles son los números de Alexis en la Selección?

El debut oficial del tocopillano fue el 27 de abril de 2006, cuando jugó los últimos 30 minutos en la victoria ante Nueva Zelanda en el viejo “Nicolás Chahuán” de La Calera; desde ahí hasta la derrota con Ecuadoren las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ha visto acción en 160 encuentros.

De los 51 goles que convirtió Alexis en La Roja, 20 han sido en Clasificatorias, 21 en amistosos, otros siete en Copas América (no se cuenta el penal de la Final en 2015), dos en Mundiales (ambos en Brasil 2014) y uno en la Copa Confederaciones Rusia 2017.

