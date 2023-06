Alexis Sánchez no cambia su deseo de jugar Champions League y rechaza los petrodólares

El futuro de Alexis Sánchez todavía es un misterio. Con propuestas importantes desde la Premier League y la Superliga turca, el chileno se está dejando querer antes de decidir si renovar con Olympique de Marsella o cambiar de rumbo para la próxima temporada. Lo que sí ha dejado claro es que no le interesa jugar en una competición de bajo nivel como la Liga Saudí.

El equipo árabe, Al Fateh, intentó convencer al Tocopillano triplicando su sueldo actual, pero su respuesta fue un rotundo no. Según El Mercurio, fuentes cercanas a Alexis afirman que “ni siquiera analizará la oferta, pues su objetivo es seguir en el Viejo Continente, y sobre todo, disputar la Champions League”.

El periodista deportivo especialista en mercado de fichajes, Fabrizio Romano, informó que el club del Medio Oriente ofreció un contrato hasta 2024, con un salario de 10 millones de euros y la posibilidad de renovarlo por otro año.

El club que terminó sexto en la liga árabe deseaba al histórico “7” para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Sobre todo, sabiendo que los dos cabecillas de la competición: Al Ittihad y Al-Nassr, tendrán a Karim Benzema y Cristiano Ronaldo respectivamente. Pero parece que tendrán que seguir buscando porque el Tocopillano no se dejará tentar por los petrodólares.

Los principales destinos de Alexis Sánchez

Las conversaciones con el club marsellés siguen vigentes, y su renovación es un tema país en Francia. Sin embargo, el Niño Maravilla puede ser arrebatado de sus manos si no se apuran en llegar a un acuerdo. El gigante turco, Galatasaray, lo tiene en la mira hace rato y será el principal peligro para los Focenses.

El actual campeón de la liga de Turquía está en la misma situación que Marsella respecto a Champions League: sin cupo directo y jugándose todo en la fase previa de clasificación. Por lo que no se sabe si tendrán lo suficiente para llamar la atención del jugador de 34 años.

Por otro lado, se ha rumoreado de una posible vuelta de Sánchez al Arsenal, donde es catalogado una leyenda de los Gunners. No obstante, el equipo que terminó segundo de la Premier todavía no realiza una oferta formal, y no se sabe si entrará en los planes de Miquel Arteta.