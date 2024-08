El Niño Maravilla dio su primera conferencia de prensa como jugador del cuadro de Friuli y llenó de elogios al ex Colo Colo.

Uno siempre vuelve donde fue feliz. Justamente eso fue lo que hizo Alexis Sánchez, quien retornó a Udinese, equipo que lo lanzó a la fama en el fútbol europeo.

Tras salir campeón con Inter de Milán en la temporada pasada de la Serie A italiana el chileno volvió a Friuli, a darle una mano al cuadro que lo compró cuando apenas tenía 16 años y jugaba en Cobreloa.

El ex Niño Maravilla fue presentado al público de Udine este martes y este miércoles dio su primera conferencia de prensa en el conjunto bianconero.

Alexis alaba a Damián Pizarro

En Udinese Alexis Sánchez no estará solo, porque tiene de compañero al ex delantero de Colo Colo Damián Pizarro, quien a sus 19 años ya es parte del elenco italiano.

En su presentación oficial el goleador histórico de la selección chilena habló del ex albo y lo llenó de elogios, como nunca nadie lo había hecho.

Damián Pizarro es compañero de Alexis en Udinese.

“Para mí es un diamante en bruto, necesita crecer y comprender. Sobre todo, aprender italiano. Necesita ponerse en forma y espero poder echarle una mano”, dijo Alexis sobre Damián.

Sánchez, además, aseguró que no está al 100% físicamente, pero que se pone a disposición de Udinese para el debut de este domingo.

“No me siento al 100% pero me pongo a disposición del equipo, luego dependerá del entrenador pero siempre me siento preparado”, explicó.

¿Cuándo y a qué hora debuta Udinese en la Serie A italiana?

El primer partido del Udinese de los chilenos Alexis Sánchez y Damián Pizarro en la Serie A italiana será este domingo 18 de agosto, cuando a partir de las 12:30 horas de Chile visite a Bologna.

