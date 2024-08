Lo que parecía un sueño para los hinchas, ahora es una realidad. Alexis Sánchez está de vuelta en el Udinese luego de 13 años y este martes tuvo su reencuentro con los hinchas, quienes lo recibieron como a un ídolo.

El Niño Maravilla demoró varias semanas, pero finalmente concretó su retorno al Bianconeri para ayudarlo a recuperar la gloria que ha perdido en los últimos años. Un gesto que los fanáticos agradecen y valoran a más no poder.

Reflejo de ello fue lo ocurrido este martes en la presentación oficial del plantel para la temporada 2024/25. El chileno fue ovacionado por los presentes, que llegaron a repletar la Piazza Libertá de Udine para recibirlo como se lo merece, lugar en el que estuvo presente el enviado especial de Redgol Eugenio Salinas.

Alexis Sánchez es recibido como ídolo por el Udinese

Alexis Sánchez firmó su contrato y ahora está contando las horas para poder volver a las canchas con el Udinese. El Niño Maravilla está trabajando con todo para estar en forma y, mientras eso ocurre, los hinchas celebran su retorno a casa.

Los hinchas de Udinese llenaron la Piazza Libertá para darle la bienvenida a Alexis Sánchez. Foto: Comunicaciones Udinese.

Este martes el Bianconeri realizó la presentación oficial de su plantel para la temporada que comienza. En la ceremonia el gran protagonista era el chileno, quien recién este lunes inició los entrenamientos.

Luego de que aparecieran todos sus compañeros, llegó el esperado momento. El relator dejó la vida en su relato de presentación hasta que Alexis Sánchez apareció en el escenario, recibiendo una verdadera ovación de los fanáticos que llegaron especialmente a verlo.

Bengalas al ritmo de “El Niño Maravilla, oh oh, oh oh” fueron parte de la euforia que se vivió con el chileno. Uno que se emocionó en sus primeras palabras tras volver al club. “Ha pasado tanto tiempo desde la primera vez aquí, con 18 o 19 años, era un bambino”, dijo.

Aunque el retorno del tocopillano a su primer amor en Europa todavía tiene más por llevar a cabo. Este miércoles se realizará la ceremonia oficial ante los medios de comunicación, donde aprovechará de explicar las razones que lo llevaron a decidir volver.

Alexis Sánchez es recibido con bombos y platillos por los hinchas del Udinese, quienes esperan que los ayude a pelear por cosas importantes. El Niño Maravilla regresa para saldar una deuda después de años rompiéndola en los clubes más importantes de Europa.

¿Cómo le fue a Alexis Sánchez en su primer paso por Udinese?

Alexis Sánchez tuvo su primera etapa en el Udinese entre 2008 y 2011, donde alcanzó a disputar un total de 112 partidos oficiales. 21 goles y 20 asistencias fueron su saldo en 7.565 minutos que estuvo dentro del campo de juego. Fue elegido como el Mejor Jugador de Italia en la temporada 2010/11.

¿Cuándo puede debutar Alexis Sánchez en el Udinese?

Alexis Sánchez ya trabaja con el plantel de Udinese y cuenta las horas para su redebut. Este puede ocurrir este domingo 18 de agosto cuando, a partir de las 12:30 horas, el Bianconeri visite al Bologna en la primera fecha de la Serie A 2024/25.

