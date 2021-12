De Jack Wilshere no se puede decir mucho últimamente. Luego de más de treinta partidos por Inglaterra y de ser el consentido del Arsenal, su carrera se estancó y hoy suma un semestre inactivo y curiosamente suena en el Fortaleza de Ángelo Henríquez, en Brasil.

Al menos el volante tiene tiempo para la reflexión. Y particularmente la que le propuso Talksport: elegir el mejor entre dos futbolistas. Por ejemplo, a Lionel Messi por sobre Cristiano Ronaldo. "Siempre he sido del equipo de Messi", reconoció el hombre de 29 años.

La lista continuó y el inglés escogió a Xavi por sobre Iniesta, a Steven Gerrard sobre Frank Lampard, a Wayne Rooney por encima de Harry Kane, a Cesc Fábregas por delante de Patrick Vieira, a Santi Cazorla encima de Mesut Özil y a Thierry Henry superando a Ronaldo Nazario.

Pero la última rivalidad fue la que más complicó al mediocentro. Nada menos que el debate entre dos íconos históricos del Arsenal en el Siglo XXI, dos delanteros que dejaron huella en el Emirates Stadium o Highbury.

Alexis Sánchez o Robin van Persie



La pregunta clave incluyó a Alexis Sánchez y Robin van Persie en la disyuntiva para Jack Wilshere. Y de entrada se mostró complicado ante la elección. "Este es el cara a cara más difícil, porque ambos eran increíbles", asumió.

Sin embargo, el propio jugador inglés decidió entregarle su preferencia al chileno. "Probablemente tendré que decir que Alexis es mejor, porque jugué con él más tiempo", explicó con evidente incomodidad.

Luego de un momento para meditar, Wilshere ratificó su decisión. "A pesar de lo bueno que era Robin, no tenía el ritmo de Alexis. No nos daba mucho en lo defensivo, pero no importaba porque creíamos en él cuando tenía la pelota", sentenció.

"Confiábamos en él porque podía superar a alguien y ganar el partido para nosotros", complementó Wilshere, con los ojos brillantes al recordar los 37 partidos que jugó con el tocopillano en el conjunto de los Gunners.

Arsenal ha sido la camiseta más vestida por Alexis en su carrera, con un total de 166 partidos oficiales, 80 goles y 45 asistencias. Por su parte, RVP registró 278 encuentros, 132 goles y 58 asistencias. Rendimientos que hoy hacen suspirar a los hinchas del cuadro londinense.