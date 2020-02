Vito de Palma confía en que Alexis Sánchez la va a romper en Inter: "Cuando esté bien va a tener el espacio que se merece"

Alexis Sánchez por fin está bien físicamente y empieza a mostrar su buen nivel en Inter de Milán. Por ejemplo, este jueves jugó su primer partido entero con la camiseta de los lombardos, en la victoria ante Ludogorets por la Europa League.

Si hay alguien que sabe de Calcio es el comentarista de ESPN Vito de Palma. El italiano contestó el llamado de RedGol y analizó la campaña del chileno en el cuadro nerazzurri.

El popular "Calciólogo" confía en que el tocopillano brillará en el segundo semestre con la camista de Inter, y agrega que si hace buenos partidos, el club peninsular se la va a jugar por comprar su pase a Manchester United.

Con ustedes, Vito de Palma...

¿Cómo calificas la temporada de Alexis en Inter, que estuvo marcada por una lesión?

Honestamente es muy difícil hacer una evaluación de Alexis Sánchez, toda vez que jugó 186 minutos en Serie A, dos partidos completos, si bien las presencias son ocho, titular fue dos veces y siempre fue reemplazado, en seis fue ingresando en el final, pero con 186 minutos no te permite hacer una evaluación final, seria. Está claro que en esos 186 minutos hizo un gol y dejó una asistencia, así que tan mal no le fue. Tiene alta suficiencia como promedio, porque además en Champions jugó 66 minutos y metió una asistencia, en Copa Italia jugó 151 minutos y también metió una asistencia, es decir, es muy difícil hacer una evaluación, porque está claro que la lesión lo marginó. Cuando Conte lo esperó, lo puso, jugó muy bien, pero más de eso no se puede decir.

¿Crees que Conte se equivoca al darle tan pocos minutos al chileno?

Acá la cuestión no es que Conte se equivoca, él le da los minutos que Alexis está en condición de jugar. Conte lo quiso a Alexis y en mi opinión lo sigue queriendo, pero Conte también, y eso Alexis lo sabía antes de empezar, es un entrenador que si no estás al 100% no te da minutos, porque el juego que él pretende es muy físico, muy intenso, entonces vos tenés que estar al 100% para poder jugar los 90 minutos. Dentro de todo, lo que ha jugado no ha sido malo para Alexis, porque cada vez que ha ingresado ha hecho la diferencia entrando fresco, contra rivales ya un poco cansado, pero yo no tengo dudas de que cuando esté bien va a tener el espacio que se merece.

Con Lukaku y Lautaro en llamas, ¿en qué lugar de la cancha crees que debería jugar Alexis en este Inter?

En la mente de Conte está claro que Alexis es una segunda punta, y que entonces él puede jugar tanto con Lukaku como con Lautaro, formando pareja. Lo veo menos detrás de las dos puntas, sólo un caso extraordinario donde se necesite remontar un resultado. Conte lo ha mostrado, él no sale del 3-5-2, y en ese esquema la posición única de Alexis es la de segunda punta, que por otra parte es su posición natural… Puede jugar por Lukaku o Lautaro, porque ellos necesitan descanso, más allá de que pasen por un buen momento. Estando bien los tres, no hay titulares o suplentes, son los tres posibles titulares y van a ir alternando.

¿Crees que debería hacer un esfuerzo Inter y dejar a Alexis cuando se acabe el préstamo?

Yo creo que la decisión de Inter, de (Giuseppe) Marottta, que es un hombre muy inteligente, va a tener que ver con la continuidad que Alexis logre tener en el segundo semestre, es decir, de acá al fin de la temporada. Si Alexis se sigue lesionando, si sigue estando poco disponible, en cuanto a presencia, porque después de las lesiones tarda mucho tiempo ponerse en buena condición, y yo no sé si Inter va a gastar el dinero para rescatarlo. En cambio, si Alexis en este segundo semestre contribuye de manera positiva, como él puede hacer y como Conte siempre quiso, y esperó que él hiciera, yo no tengo dudas de que Inter va a intentar de quedárselo, pero depende de él y que no se vuelva a lesionar, para que pueda jugar con continuidad.