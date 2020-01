Ver EN VIVO Napoli vs Inter de Milán por la jornada 18 de la liga italiana

La Serie A está de vuelta y tendrá al Inter de Milán en un atractivo duelo visitando al Napoli, dirigido por Gennaro Gattuso, por la fecha 18 del Calcio.

Partido que podrá ser seguido con atención en nuestro país, ya que luego de varios partidos fuera, Alexis Sánchez viajó con el equipo a la concentración.

Inter deberá enfrentar un duro escollo en su visita a Roma para seguir en la punta de la liga italiana. Con 42 unidades, pelean palmo a palmo con Juventus de Cristiano Ronaldo. En su último partido, antes del receso de fiestas, golearon por 4-0 al Genoa.

Los locales en cambio vienen de un mal momento, tanto asi que Gattuso asumió hace solo dos partidos tras el irregular presente en la tabla. Hoy son 8° con 24 puntos.

REGRESO



¡Faltan 4 días para el regreso de los nerazzurri al campo!#NapoliInter pic.twitter.com/526YcyMInL — Inter (@Inter_es) January 2, 2020

Día y hora: ¿Cuándo juegan Napoli vs Inter de Milán por la jornada 18 de la liga italiana?

El partido Napoli vs Inter de Milán por la jornada 18 de la liga italiana está programado para este lunes 6 de enero a las 16:45 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite el partido Napoli vs Inter de Milán por la fecha 18 de la liga italiana?

Napoli vs Inter de Milán por la fecha 18 de la liga italiana será transmitido en TV por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde seguir por streaming el partido Napoli vs Inter de Milán por la 18° jornada de la liga italiana?

Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo Napoli vs Inter de Milán por la 18° jornada de la liga italiana, podrás hacerlo en ESPN Play.