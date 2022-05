Este domingo el Inter de Milán derrotó como visita por 2-1 al Udinese en el Dacia Arena por la fecha 35 de la Serie A.

Perisic abrió el marcador a los 12 minutos, mientras Lautaro Martínez aumentó las cifras a los 39'. En tanto, el descuento corrió por parte del argentino Pussetto a los 72'.

Los jugadores de la selección chilena, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, ingresaron a los 74 minutos del encuentro en reemplazo de Lautaro y Gagliardini respectivamente.

Tras el partido la prensa italiana en general aprobó el desempeño de ambos futbolistas, destacando su labor en mantener la ventaja.

En Calciomercato señalaron sobre Vidal: "Udinese acortó las distancias e Inzaghi inmediatamente pensó en el chileno para enviar garra y experiencia al campo. No se detiene y también encuentra el gol, que sin embargo se cancela por fuera de juego".

Respecto de Alexis, comentaron: "Tiene una actitud perfecta, entra y muerde los tobillos a cualquiera, pero también hace que su calidad cuente".

En FCInternews no fueron tan cariñosos con el King: "El chileno confirma que no puede ponerse en sintonía de inmediato con el partido. Tendencia a estar fuera de posición, ciertamente no colabora como podría a la fase defensiva en el final".

Y de Alexis analizaron: "Si hubiera jugado más quizás podría haberlo hecho mucho mejor, utiliza toda su técnica para alejar el balón de los puntos calientes y gana faltas y córners preciosos para respirar".

Finalmente, en Eurosport dijeron que Vidal "tuvo un ingreso poco convincente" y que el tocopillano "pone el deseo de remediar los errores propios y del equipo".