El Inter de Milán todavía pelea por recuperar el liderato de la Serie A de Italia y así soñar con el bicampeonato. El equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal ha tenido un repunte a puro esfuerzo, volviendo a luchar por la cima del torneo.

Ubicados en el segundo puesto con 66 puntos, están a solo dos del líder AC Milan y con un partido. Es por ello que será clave lo que pase de aquí en adelante, donde tienen siete fechas más para jugarse el todo o nada.

Uno de los grandes problemas que ha tenido el Inter de Milán en la segunda parte de la temporada ha sido la falta de gol. La mala racha que arrastró en el inicio del año, donde Alexis Sánchez se echó el equipo al hombro para salvarlo un par de ocasiones, le pesa hasta el día de hoy.

Simone Inzaghi le dio toda su confianza a Lautaro Martínez, pero el argentino parece haber desaparecido del equipo en comparación a años anteriores. Ya sin margen de error, el técnico debe apostar a lo que más resultados le ha dado para sumar de a tres, lo que adelanta una rotación inesperada.

Edin Dzeko y Joaquín Correa, la nueva dupla de ataque del Inter de Milán

Simone Inzaghi probó a Lautaro Martínez junto a Edin Dzeko pero poco le funcionó. Sumó a Alexis Sánchez y el chileno aportó, pero tampoco logró entenderse de la forma en que lo hizo la temporada pasada con Romelu Lukaku.

Es por ello que para los siete partidos que quedan por delante en la Serie A de Italia, el técnico del Inter de Milán prepara una nueva dupla de ataque. Según adelantó La Gazzetta dello Sport, el DT se la jugará con uno de los jugadores que más problemás físicos ha presentado en lo que va de campaña.

Se trata de Joaquín Correa, quien llegó de la mano de Simone Inzaghi desde la Lazio y que por fin parece estar listo para ganar una camiseta de titular. De acuerdo a lo señalado por el medio, el argentino será el compañero de Edin Dzeko de ahora en más, ya que juntos han logrado la mejor versión del cuadro lombardo.

La aparición del trasandino no sorprende, ya que fue el propio DT quien lo pidió en el equipo. Sin embargo, lo que llama la atención es que se gane la titularidad en medio de la lucha por el título, cuando no hay chances de dejar puntos en el camino. "No hay mucho que darle vueltas: por características Edin y el Tucu forman la pareja que mejor se completa, entre las posibles de Inzaghi", destacan.

En medio de la recta final de la Serie A, el Inter de Milán rotará a sus delanteros buscando los goles que le permitan soñar con el bicampeonato. La prueba de fuego la pueden tener este viernes, cuando enfrenten al Spezia desde las 13:00 horas.