Los futbolistas chilenos muestran su molestia por el alza en los hechos delictuales que se viven en nuestro país: hace algunos días fue Claudio Bravo quien pidió parar el asunto, a lo que se sumó Alexis Sánchez este domingo, asegurando que este domingo no lo está pasando bien por lo mismo.

El aumento de la delincuencia en nuestro país en el último tiempo no deja indiferente a los futbolistas nacionales. De hecho, aprovechando sus vacaciones, muchos están en Chile y al mirar las noticias se dan cuenta que el tema está complejo.

Hace unas semanas fue Claudio Bravo el que se quejó por la ola de violencia que si vive en Chile. "Portonazos, asaltos, armas, mafias, drogas. ¡Basta!", expresó en sus redes sociales el capitán de la Roja.

Y ahora el turno fue de Alexis Sánchez, quien descansando en su natal Tocopilla prendió el televisor y se dio cuenta de que a cada rato hay problemas con los delincuentes.

"Ahora no me gusta el domingo", escribió el Maravilla en una historia de Instagram, donde mostraba la noticia en la que se contaba sobre la molestia de los vecinos de Quinta Normal por no vivir tranquilos en el último tiempo.

Junto con esa frase, el atacante del Inter de Milán utilizó emoticones de caras enojadas y de tristeza, dejando en evidencia que le molesta el tema pero también le da pena, debido a que cuesta mucho controlar a los delincuentes.

DEFINE SU FUTURO

En lo futbolístico, Alexis espera definir el club en el que jugará en el futuro, ya que las próximas semanas se deberá activar de lleno el mercado de pases en Europa.

Antes, eso sí, debe sellar su desvinculación del Inter de Milán, club que no lo dejará en el plantel la próxima semana. Barcelona, Galatasaray y Sevilla han aparecido como rumores, por lo que el ex Cobreloa piensa en la mejor oferta para seguir brillando tras 15 años en el Viejo Continente.