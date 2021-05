Sassuolo vs Atalanta | Horario y dónde ver EN VIVO ONLINE y en TV con el Inter atento para ser campeón de la Serie A

Este domingo todos los chilenos y fanáticos del Inter de Milán estarán atentos a lo que pase cuando Atalanta visite al Sassuolo por la 34° fecha de la Serie A de Italia.

¿Por qué estarán todos atentos? Porque el Inter puede coronarse campeón este domingo si se dan los resultados en el Estadio Mapei de Sassuolo. Luego de vencer al Crotone esta jornada por 2-0, Alexis Sánchez y compañía podrían volverse inalcanzables este fin de semana y así asegurar el título del Calcio.

Pero, ¿qué tiene que darse para confirmar el Scudetto? Simple, Atalanta no puede ganar y el Inter de Milán será campeón. Una derrota o incluso un empate dejará una distancia lo suficientemente grande para que el equipo de Antonio Conte celebre por anticipado con aún cuatro fechas por jugar.

En caso de que Atalanta gane, toda la celebración se trasladará al próximo fin de semana, donde el exequipo del Papu Gómez visita al Parma y el Inter juega con la Sampdoria de local en el Giuseppe Meazza.

Partidazo imperdible para esta jornada dominical y que podría ponerle un sello oficial al cuadro de Arturo Vidal y Alexis, quienes terminarán con la hegemonía de la Juventus que venía de nueve Scudettos consecutivos.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Sassuolo vs Atalanta?



Sassuolo vs Atalanta juegan este domingo 2 de mayo a las 9:00 hrs de Chile.

Inter de Milán ganó este sábado y está a nada de celebrar un nuevo título. (Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Sassuolo vs Atalanta?



El partido será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia. Revisa la señal según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Zapping y ESPN Play.