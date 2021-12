El ex delantero cuestionó fuertemente la opción que tiene el Niño Maravilla de volver a los Blaugranas. Aseguró que "no tiene nivel".

Una verdadera bomba fue la que se reveló este miércoles en España. Uno de los medios más importantes de ese país confirmó que el Barcelona está trabajando en el regreso de Alexis Sánchez en el próximo mercado de pases de enero.

El delantero del Inter de Milán, que no ha sumado los minutos que quería, es parte de la moneda de cambio que tienen los italianos para buscar un refuerzo. De acuerdo a lo informado por Diario Sport, los Nerazzurri quieren fichar a Luuk de Jong y no verían con malos ojos ofrecer al Niño Maravilla en la negociación.

"Un principio de acuerdo muy avanzado y a tres bandas podría conllevar el regreso de Alexis Sánchez al Barça", detallaron desde dicho medio. Esto de inmediato generó una ola de comentarios, mientras que la última palabra para aprobar su llegada la tiene Xavi Hernández.

Pero más allá de lo que podría significar el regreso del tocopillano al Barcelona, hay algunos que no terminan de convencerse. Y para sorpresa no es fuera, sino que dentro de nuestro país, donde lanzaron una dura crítica.

Pato Yáñez cuestiona opción de Alexis en Barcelona

En la edición matutina de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez abordó la bomba que llegó desde Europa ante el posible regreso de Alexis Sánchez al Barcelona. Pero no lo hizo con elogios, sino calificándolo como "un premio".

Según el ex delantero, que el Niño Maravilla pueda volver a La Liga no es algo que se haya ganado. "Un jugador lesionado, que no tiene nivel. Acá podemos decir que Alexis jugó un partido bueno, pasan cuarto que no que juega o lo hace 15 minutos".

Yáñez no se quedó ahí y recalcó que Sánchez está muy por debajo del jugador que fue años atrás. "Él viene desde el Manchester United, esa es su realidad. Está lejos de ser el Alexis que conocimos".

"Hoy, si tuvieras que contratarlo, no pagas la cantidad de millones que pagaron los otros clubes. Si se va al Barça, sería para él un verdadero premio. No tiene entrada, es el cuarto atacante", sentenció.

Más allá de opiniones, lo cierto es que Alexis Sánchez está buscando tener protagonismo en su carrera luego de no ser considerado en el Inter. Si llega al Barcelona, será parte vital para levantar a un equipo que perdió la chispa que lo hizo dominar Europa.