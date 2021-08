Se viene el mayor reto del año para la selección chilena, porque tendrá una fecha triple ante Brasil, Ecuador y Colombia, duelos que anticipó el entrenador de la Roja, Martín Lasarte, en diálogo con RedGol, donde el nombre de Alexis Sánchez sonó fuerte.

El seleccionador uruguayo comentó la situación que vive el Niño Maravilla, que se está recuperando de sus problemas físicos, por lo que Inter de Milán no lo quiere ceder al conjunto nacional.

Machete dijo fuerte y claro a nuestro medio que desde el elenco italiano no han dicho nada acerca de lo que sucede con Sánchez, y que tampoco se han comunicado con su staff para pedir que no lo citen.

"A mí nadie me dijo nada, pero nada en absoluto. Y nadie me ha comentado que haya llegado ningun tipo de comunicación. De hecho, la nominación de hoy está ligada a una serie de informaciones de varios jugadores, entre ellos de Alexis, y todo lo que lo rodea: el jugador, el club, el cuerpo médico de Inter, la clínica de Barcelona... es decir, conseguir toda la información y tomar una decisión. Pero no hubo nadie que nos haya planteado no convocarlo", explicó.

Lasarte quiere sí o sí a Alexis - AgenciaUno

"No sé si esa presión la ha recibido el jugador. Lo que me he comunicado con él es sobre cuál ha sido su proceso de recuperación, cómo se ha ido sintiendo. La primera fue hace diez días, la última hace cuatro, pero también el Profe (PF Alejandro Souto), Francis (Cagigao)... el proceso de recuperación ha ido en progreso, pero lento. Entonces a la hora de tomar una decisión necesitamos todos los factores. No tengo ninguna idea de lo que piensan los servicios médicos de su club", agregó.

- ¿Es posible que sea citado sólo para jugar algunos minutos en el segundo o tercer partido?

Primero que nada, me parece importante darnos cuenta de quién estamos hablando. Referencialmente uno de los jugadores más importantes del fútbol chileno, no sólo hoy, si no que en la historia. Ese es un punto.

Por último, Martín Lasarte declaró que el momento que vive Alexis Sánchez no es cómodo, porque tiene un gran compromiso con su club y con la Roja.

"El otro es la situación que lamentablemente está viviendo, que tampoco él quiere estar viviendo. No es algo que le haya pasado muy comúnmente y lo que planteas es una estrategia. Si las circunstancias de que él pueda competir, aunque sea algunos minutos o una parte de un partido, en el último partido incluso, sería pertinente quizás citarlo. Pero bueno, digo esto porque lo dijiste tú, lo queremos desde el primer partido, pero tenemos que tener información que aún no tengo a ciencia cierta. Tendremos comunicación hoy con otros estamentos que lógicamente definen en estos casos", cerró.