Marcos Rojo y sabrosa anécdota con Mourinho: "Me dijo ahora no vas a quebrar a Alexis Sánchez, que juega para nosotros"

El defensa argentino, actualmente en Boca Juniors, Marcos Rojo, reveló una sabrosa anécdota junto a José Mourinho y Alexis Sánchez, en la llegada del delantero de la selección chilena al Manchester United, que por entonces dirigía el entrenador portugués.

Alexis llegó al United durante los últimos días de enero de 2018 y todavía estaban muy frescas las finales de Copa América ganadas por la Roja a la selección argentina. La rivalidad entre Rojo y Alexis se respiraba en el ambiente cada vez que cruzaban.

Así las cosas, Mou le hizo una particular advertencia a Marcos Rojo, anticipándole que sería compañero de uno de sus némesis vistiendo la camiseta de la Albiceleste.

“Estábamos volviendo de un viaje, viene Mourinho el día antes que lo ficharan y me dijo: ‘mira que ficharon a Alexis, no le vas a pegar, no te vas a pelear’. Y le digo: ¡No! ¿Cómo me voy a pelear, estás loco?”, reveló Rojo en diálogo con TyC Sports.

El argentino agrega que “llegó al otro día e imagínate… todos estaban esperando el saludo mío con Alexis, pero fue lo mejor. Después nos llevamos re bien”.

Sentencia: “el tema era que con Alexis nos peleábamos cada vez que nos veíamos. Era a muerte. Entonces, Mourinho me dice ‘ahora no lo vas a quebrar que juega para nosotros’. Yo en las prácticas les metía palos a todos. Y él se cagaba de risa. Después con Alexis fue lo mejor”.