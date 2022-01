Alexis Sánchez volvió a ser trascendental para el Inter de Milán en el triunfo por 3-2 ante Empoli en el alargue, duelo que vale el paso a los cuartos de final de la Copa de Italia. El chileno está prendido y hace sólo una semana atrás le había dado la Supercopa a los lombardos con gol en los descuentos del tiempo extra contra Juventus.

Ayer, Alexis se despachó el gol del 1-0 parcial tras ingresar desde el banco en los 5’ por la lesión de Joaquín Correa y en el alargue dio la asistencia a Stefano Sensi para el 3-2 final.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello analizó el momento de Alexis en Inter en medio de una lucha titánica por uno de los dos puestos de titular en la delantera con Edin Dzeko y Lautaro Martínez.

“Debiera (ser titular Alexis), pero no sé… porque Dzeko tiene una posición muy clara y Lautaro ha tenido la continuidad de ser el titular. Ahora Alexis Sánchez viene en ascenso muy fuerte. Lindo problema tiene el entrenador y lo importante para él es asegurar el título, le dieron una mano ayer, y no perder el tranco. Pero yo creo que Dzeko no se puede tocar por la posición”, manifestó Guarello en ADN.

Por su parte, Danilo Díaz sostuvo que “la diferencia del status que está teniendo Alexis en este momento en el Inter es que ayer fue suplente. Si era suplente es muy bueno, porque era un partido de copa. Significa que para el entrenador está siendo importante en el torneo de liga. Yo creo que eso es un dato de la causa porque hace 30 días esto no pasaba… hace 30 días Sánchez jugaba de titular ayer. Y ayer el equipo que entró era suplente”.

De ahí en más el foco apuntó a la selección chilena y los próximos duelos ante Argentina y Bolivia por las eliminatorias a Qatar 2022. La Roja lamenta la baja de Arturo Vidal por suspensión, pero Alexis llegará prendido contra la Albiceleste en Calama y ante Bolivia en La Paz. La misión es sumar lo máximo posible para volver a meterse en zona de clasificación.

Cristian Arcos comentó: “¿sería lindo ganarle a Argentina en Calama con gol de Alexis? Sí, o sea, ganarle con goles de cualquiera, pero con Sánchez… Ha hecho cuatro goles el último mes y ha dado tres asistencias. Partícipe directo de siete goles en un mes es bastante para no ser cabal titular. Aunque dijo Inzaghi: en los último tres partidos de Seria A ha sido titular, y ha jugado bien, eso es lo relevante y más aún si se le abre el arco. Pasaba en el torneo pasado que de pronto no jugaba mal, pero tampoco tenía esta cosa brillante, y hasta tenía infortunios”.

Danilo Díaz añadió que “en los partidos contra Paraguay, Venezuela, y Paraguay allá, fue determinante. En general los puntos de Chile son con Alexis”, encontrando respuesta de Guarello: “Chile pagó muy caro haber hecho jugar a Alexis en Copa América”.

Por último, Carcos sentenció que “creo que el jugador de Chile que más se siente cuando no está es Alexis. Yo creo que más que Arturo Vidal. No es por desmerecer a Arturo, Charles Aránguiz, Bravo ni a todos los buenos jugadores que tiene Chile, pero el que más se siente por su influencia, que además está en el gol, es Alexis. Cuando no está Chile no mete ni se genera ocasiones de goles”.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio chileno, para recorrer el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.