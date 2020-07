José Sulantay: "Alexis se está pareciendo mucho al que conocemos"

Alexis Sánchez vive un verdadero renacer en el Inter de Milán. Tras su tortuoso paso por el Manchester United, el tocopillano llegó el cuadro nerazzurro para reencantarse con el fútbol, objetivo que ha logrado sobre todo tras la pandemia.

El Maravilla ha sido un tremendo aporte para el equipo de Antonio Conte con sus goles y asistencias, por lo que la dirigencia lombarda negocia su permanencia con el Manchester United, club dueño de su pase.

Sobre el repunte del tocopillano, su ex entrenador en la selección chilena sub 20, José Sulantay, destacó su buen nivel en el regreso del fútbol: "He visto algunos cortos de partidos y ya se está pareciendo mucho al Alexis Sánchez que conocemos. Partió bueno, pero no le había tocado la parte dura del fútbol".

"Yo le digo a los jugadores que aquí se empata, se gana o se pierde. Cuando uno está arriba, tiene que tener humildad, que no es ser tonto, para cuando venga la mala tener entereza para salir", añadió en conversación con La Cuarta.

Finalmente, Sulantay recordó la difícil etapa de Sánchez en el United: "En Manchester tampoco se acomodaba. Estaba con Mourinho que es muy pragmático, se metía bien atrás con la defensa, siendo fuerte y con pases profundos a tipos como Lukaku, pero se saltaban el mediocampo donde estaba Alexis y perdió la confianza al no tocar la pelota".