Inter vs Napoli | Día, hora y canal para ver en vivo a Arturo Vidal y Alexis Sánchez por la fecha 12 de la Serie A de Italia

Una victoria angustiante pero que ayuda y mucho al Inter de Milán consiguieron este domingo sobre el Cagliari por 3-1. Dando vuelta el marcador los nerazzurros lograron tres puntos que no los separan de la punta de la Serie A que pertenece al AC Milan.

Y para la fecha 12 del Calcio el Inter tendrá otro duelo aún más relevante cuando reciba en el Giuseppe Meazza al Napoli, tercero de la tabla y que tampoco quiere perderle pisada a los rossoneros en la luca del Scudetto.

Solo un punto los separa por lo que el compromiso a jugarse en Milán es definitorio en las posiciones y será una prueba de fuego para los dirigidos por Antonio Conte que quieren olvidar el fracaso en Champions League yendo por todo en Italia.

Partidazo y en el que es duda Alexis Sánchez. El Maravilla fue titular contra Cagliari y realizó un buen partido, pero en los minutos finales mostró evidentes molestias físicas y este lunes se conocerá la gravedad de esta lesión.

Quien si podría aparecer es Arturo Vidal, ya que desde esta semana ha vuelto a hacer trabajo físico luego de sufrir problemas físicos que lo mantuvieron al margen por un par de semanas y Conte se ilusiona para tenerlo contra Nápoles.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Napoli?



Inter de Milán vs Napoli juegan este miércoles 16 de diciembre a las 16:45 horas de Chile.

Alexis Sánchez fue parte importante en la victoria del Inter sobre Cagliari, pero se lesionó y su presencia ante Napoli es una incógnita. (Foto: Getty)



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV Inter de Milán vs Napoli?



Inter de Milán vs Napoli será transmitido por ESPN y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online Inter de Milán vs Napoli?



Si buscas un link para ver en vivo Inter de Milán vs Napoli podrás hacerlo en ESPN Play.