Inter vs Lazio | Ver EN VIVO por TV y ONLINE a Alexis Sánchez en una nueva fecha de la Serie A de Italia

Malas noticias tuvo en la previa Inter de Milán de cara a la fecha 22 de la Serie A de Italia. Y es que en el partidazo con la Lazio, a jugarse en el Giuseppe Meazza este domingo, tendrá una importante ausencia en el terreno de juego.

Arturo Vidal quedó descartado por lesión para el duelo con los romanos, pero no solo eso. Antonio Conte puso en duda su participación la próxima semana en lo que será el Derby della Madonnina de la próxima fecha con el AC Milan, partido vital en la lucha por el título.

Quien sí estará será Alexis Sánchez, ya que el Maravilla tuvo descanso esta semana debido a su suspensión en Copa Italia y está fresco para ser de la partida si así lo decide Conte.

Los nerazzurros son segundos y no pueden tropezar para no perderle pisada a los rossoneros, punteros del Calcio. Más aún porque se enfrentan la próxima semana e Inter va por el título, el único objetivo que le queda esta temporada.

El cuadro de los chilenos además debe cuidarse de la Juventus, que si gana su partido pendiente quedará a solo dos puntos de ellos, en una remontada épica que ha tenido el elenco de Cristiano Ronaldo y Andrea Pirlo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Lazio?



El partido entre Inter de Milán y Lazio se jugará el día domingo 14 de febrero a las 16:45 horas, hora chilena.

Alexis y compañía tienen un lindo desafío contra la Lazio, pero será sin Arturo Vidal. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Inter de Milán vs Lazio?



El encuentro será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión online estará disponible en ESPN Play.