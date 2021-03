Antonio Conte le mete presión a Alexis y a los delanteros antes del partidazo de Inter ante Atalanta: "Ganará quien sepa atacar mejor"

Inter de Milán está en la cima de la Serie A italiana, y este lunes juega un partido clave ante Atalanta, donde suena como titular el chileno Alexis Sánchez, tras su notable partido ante Parma.

El entrenador de los lombardos, Antonio Conte, analizó el partido y le metió presión al Niño Maravilla y los delanteros de su equipo, debido a que cree que todo se definirá según la forma de atacar de los elencos.

“Cada equipo debe tener el equilibrio adecuado entre las dos fases. Hacerle comprender la importancia de ambos le brinda resultados importantes. El partido de mañana (lunes) lo ganará quien consiga atacar mejor”, indicó el estratega este domingo.

Luego, el ex técnico de la selección italiana tuvo palabras de elogio para Gian Piero Gasperini, quien ha llevado a los de Bérgamo a lo más alto.

Conte y el momento de Inter - Getty

"Giampiero está haciendo un gran trabajo, ha encontrado el entorno adecuado. Estoy feliz por él y por Atalanta, entrené allí en el pasado, aunque solo sea por poco tiempo", agregó.

Por último, expresó que "nada ha cambiado. Mis equipos siempre juegan para ganar. Si empiezas como favorito o no, pero importa poco, nunca lo he ocultado, el objetivo siempre es ganar, se lo he demostrado a Juventus y Chelsea. Entonces sólo uno gana, entre decir y hacer está el mar en el medio".

Inter de Milán y Atalanta jugarán este lunes desde las 16:45 horas y tú podrás seguir el partido por RedGol.