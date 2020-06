Ex compañero de Alexis Sánchez lamenta su paso por el Manchester United: "No tengo explicación"

La situación de Alexis Sánchez en el Manchester United aún sigue dando que hablar. El chileno nunca se pudo afirmar en el equipo y terminó perdiendo lugar hasta partir, algo que hasta hoy lamentan los que fueron sus compañeros en ese entonces.

Ander Herrera, mediocampista que estuvo en los Diablos Rojos con el Niño Maravilla, se refirió a lo que fue su paso por el club y dijo que simplemente no existía una razón que explique su bajo rendimiento.

"A veces, en el fútbol, no hay explicación las cosas que suceden. Recuerdo haberlo visto en Arsenal cuando era nuestro rival por los títulos y los cuatro primeros lugares. Los vi ir perdiendo partidos 2-0 y Alexis anotaría dos para ganar el duelo", comenzó explicando a The Athletic.

Ander Herrera fue uno de los compañeros que más apoyó a Alexis Sánchez en su paso por el Manchester United. Foto: Getty Images

Herrera insistió en lo que pasó con Alexis y confesó no entenderlo. "¿Cómo puede un jugador que un mes antes, dos meses antes, era el mejor jugador por lejos en un gran equipo como Arsenal y luego viene al United y no destaca? No tengo explicación".

Sánchez partió al Inter, donde tampoco ha podido sumar los minutos que esperaba, pero ha mostrado una evidente mejora en su juego. Queda esperar ahora si el club italiano optará por quedarse con su pase o lo mandará de vuelta a Manchester, donde tendría que revertir la mala impresión que quedó en su primera vez.