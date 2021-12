Alexis Sánchez puede regresar al Barcelona. La noticia estalló este miércoles en Cataluña tras la información publicada por Diario Sport: el delantero chileno del Inter de Milán tiene principio de acuerdo con los azulgranas y ahora todo depende de lo que diga el entrenador Xavi Hernández, con quien jugó en los culés.

De buenas a primeras, muchos consideraron “humo” la información revelada por Sport, pero el corresponsal de RedGol en Europa, Enzo Olivera, se la juega por la veracidad del dato.

“Uno puede decir humo o que es una bomba, un bluf, pero hay muchas cosas que calzan en esta historia. Alexis Sánchez no está contento en el Inter, quiere continuar su carrera en el más alto nivel”, dijo Olivera desde el Viejo Continente a RedGol.

El periodista de la casa agregó que Alexis “tiene mucho contacto con el técnico Xavi Hernández, pero para llegar a otro club tiene que rebajar su salario y el Barcelona no le va a poder pagar los 7,5 millones de euros por temporada que le da el Inter. Pero él quiere mucho al Barcelona y la ciudad”.

“Alexis tiene una propiedad ahí, tiene contactos en el Barcelona y se siente cómodo. Barcelona ha perdido recién al Kun Agüero por su retiro y muchas cosas calzan para que sea verdad”, complementó el corresponsal.

Incluso, pone las manos al fuego por el medio catalán y confirma que habló directamente con los periodistas responsables de la publicación, confirmando que el principio de acuerdo es una realidad y no un rumor de pasillo.

“Me fio mucho de Diario Sport, es un medio muy serio de Barcelona y me consta lo mismo de los periodistas que redactaron la nota. Y les pregunté y me dijeron que era real. Me fio mucho de estos colegas. Si me preguntan, me gustaría, y a la rápida te lo firmo: Barcelona necesita un jugador de calidad y Alexis necesita salir del Inter”, expuso.

Enzo Olivera sentencia: “es una noticia en desarrollo, seguramente le consultarán a Inzaghi este viernes en la conferencia de prensa del Inter, y a Xavi en el Barcelona. No creo que sea por una transferencia, veo un préstamo. Alexis termina su contrato en seis meses”.