Este sábado el Olympique de Marsella derrotó como local por 2-1 al Lille en el estadio Orange Vélodrome por la séptima fecha de la Ligue 1.

El delantero de la selección chilena, Alexis Sánchez, marcó su cuarto gol en su nuevo equipo a los 26 minutos, tras un pase del turco Under, lo que significó el 1-1 parcial.

Minutos antes de aquel gol el entrenador del Marsella, el croata Igor Tudor, abrazó y le hizo un cariño al Niño Maravilla, cuando ambos estaban en el túnel para ingresar a la cancha.

El estratega confía plenamente en el chileno y lo volió a alinear como titular, después de su ausencia en la Champions League, debido a una suspensión que arrastraba desde el Inter de Milán.

Sobre el desempeño de los delanteros Sánchez, Harit y Under, Igor Tudor señaló: "Felicito a los que jugaron esta noche. Los tres delanteros lo hicieron muy bien”.

En ese sentido, explicó la ausencia de Dimitri Payet :“Dimitri, lo veo en un buen momento, se siente bien, como Gerson o todo el equipo. Hay muchos partidos, todos son importantes. Hablamos con Dimitri ayer (viernes), le expliqué mi plan, como jugamos cada tres días, él será titular el martes (contra el Eintracht Frankfurt por la Champions League). Es un jugador que siempre responde cuando se le pide, se siente mejor después de su pequeño problema, retomó los entrenamientos justo antes de Londres. Es positivo y conozco sus cualidades”.

Acerca del triunfo, indicó: “Fue un partido muy importante para nosotros contra un oponente directo por la cima de la tabla. Ganaron el título de liga hace dos años, tienen buenos jugadores, un buen entrenador, que supo cambiar el sistema, que supo adaptarse. Pero esta noche fuimos mejores que ellos, es una victoria merecida, quiero felicitar a mis jugadores”.

En cuanto a la sustitución del argentino Balerdi a los 28 minutos, afirmó: “Hice algo que no me gusta hacer, no aprecio sacar a un jugador así. No es que haya jugado mal, pero tuve la impresión de que el árbitro tenía una tarjeta fácil y pensé que Leo corría peligro de recibir una segunda amonestación. No me gustó el hecho de que lo pitaran, no es agradable pitar a tus propios jugadores. Sobre todo él, que es un buen tipo, siempre da el máximo, en el pasado siempre lo ha hecho bien, es un buen jugador”.

“En el entretiempo, les dije que estaba deseando ver qué podía pasar. Quería que saliéramos bien, y eso hicieron los jugadores. Empujaron bien, lograron marcar ante un equipo serio, que tuvo una semana para prepararse, siete días, no hay que olvidarlo. También cambiaron el sistema. Honestamente, fuimos mejores que ellos, empujamos más que ellos y creo que vale la pena repetirlo”, finalizó.