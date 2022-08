El diario The Mirror no se quedó atrás al respecto de la salida del Niño Maravilla del Inter de Milán e hicieron una detallada biografía de su carrera previa a este nuevo paso. Resaltan que le rompió el corazón a Lionel Messi y su recordada presentación tocando piano en Manchester United. Eso sí, dejan en claro que es "el mejor futbolista chileno de todos los tiempos".

Tras una intensa teleserie, Alexis Sánchez selló su salida del Inter de Milán este lunes 8 de agosto y todas las informaciones apuntan que partirá del fútbol italiano para irse al francés, y ser así nuevo refuerzo del Olympique de Marsella. Algo que motiva a varios para interesarse en su historia y dilatada trayectoria.

Por eso mismo es que el diario inglés The Mirror hizo una detallada biografía del Niño Maravilla en la que hay de todo, de lo bueno y lo malo. En ella, recuerdan cuando le rompió el corazón a Lionel Messi y también su presentación tocando piano en el Manchester United, pero resaltan su importancia histórica para nuestro fútbol.

"No se puede negar que Alexis Sánchez es un futbolista único. No por sus pies rápidos e inteligentes, o su ritmo de trabajo incansable, sino porque es el único hombre que pasó de ser un prolífico goleador de la Premier League a un pianista promedio en una transferencia desafortunada", señalan de entrada.

"¿Demasiado duro? Quizás. Pero la caída en desgracia de Sánchez, así como sus logros sin precedentes, deben destacarse. El delantero, que sopesa su próximo traspaso, es el mejor futbolista chileno de todos los tiempos... y sin embargo, su rendimiento en los últimos años es muy bajo", complementan.

Tras eso resaltan que "está listo para unirse al Marsella desde el Inter de Milán en una transferencia gratuita, rechazando la oportunidad de unirse al Galatasaray", y pasan a hacer un análisis de su carrera.

Un comienzo con dudas en Udinese que terminó en un fichaje al Barcelona

"El Udinese se arriesgó con Sánchez cuando lo trajeron a Europa en julio de 2008. El extremo era emocionante, pero su récord era modesto: anotó 21 goles en cuatro temporadas en los equipos chilenos Cobreloa y Colo-Colo. También pasó un tiempo en el equipo argentino River Plate", destacan.

Después resaltan que "fue hasta el tercer año de Sánchez en Italia cuando su carrera cobró vida. Marcó 12 goles en la Serie A durante la campaña 2010/11 para ganar el premio al Jugador del Mes de la competición en febrero de 2011 y llamar la atención de Pep Guardiola".

"El español invitó a Sánchez a unirse a él en Barcelona en el verano de 2012. Aunque su tiempo juntos duró solo una temporada, el extremo continuó actuando en España. Ganó seis trofeos en el Camp Nou, incluido el título de La Liga, durante un período de tres años", destacan.

Después apuntan que "Sánchez encontró la red 21 veces durante su último año en el Barcelona, pero se consideró que superaba los requisitos cuando Luis Suárez llegó procedente del Liverpool en el verano de 2014. El Arsenal percibió la oportunidad de conseguir un jugador de clase mundial y derrochó el dinero", cierran.

De España directo al estrellato en la Premier League

Uno de los mejores procesos de Alexis en su carrera fue el Arsenal, y The Mirror también lo destaca. "'Alexis aportará potencia, creatividad y mucha calidad a nuestra plantilla', prometió el técnico del Arsenal, Arsene Wenger, cuando Sánchez llegó al Emirates... y no mentía. El internacional chileno pasó a disfrutar de tres años y medio impresionantes con los Gunners", señalan.

Inmediatamente después, apuntan que el tocopillano "fue dos veces Jugador del Año del Arsenal, ganando dos Copas FA. También terminaron segundos en la Premier League y se clasificaron para la Champions League en cada una de sus dos primeras temporadas en el club. No han entrado entre los cuatro primeros desde su partida".

"El récord de Sánchez estuvo apenas por debajo de un gol cada dos partidos, un logro considerable para un jugador de banda en Inglaterra, y fue sublime durante su última temporada completa en los Emiratos, anotando 30 goles en todas las competiciones. Estaba en la cima de sus poderes", complementan.

E incluso destacan elogios de un compatriota en Inglaterra. "'En este momento es el mejor jugador del fútbol inglés', admitió el técnico del Manchester City, Manuel Pellegrini, en enero de 2015. Esa es una afirmación considerando que el equipo de Pellegrini incluía a Vincent Kompany, Sergio Agüero, David Silva y Yaya Toure esa temporada", destacan para cerrar ese apartado.

Dos Copa América con las que rompió el corazón de Lionel Messi

Para ir cerrando, Mirror Sports destaca que "los Gunners no fueron el único equipo que se benefició de la etapa dorada de Sánchez en Inglaterra. Chile no es considerado un peso pesado en el fútbol sudamericano en comparación con Brasil, Argentina y Uruguay. De hecho, no ganaron nada antes del debut de Sánchez en 2006".

Eso sí, dejan en claro que "sin embargo, nunca antes habían tenido un jugador como él. Sánchez fue el hombrecito de Tocopilla que puso a Chile en el mapa futbolístico. Lo hizo inspirándolos a la victoria en la Copa América 2015, anotando el penal decisivo en la tanda de penaltis para negarle a la Argentina de Lionel Messi".

Así, apuntan que "antes de la próxima Copa del Mundo, Chile necesitaba defender su corona el verano siguiente. La Copa América 2016 fue una edición especial para celebrar el centenario de Conmebol, el organismo rector del fútbol sudamericano, que se llevó a cabo en los Estados Unidos".

"Sorprendentemente, Chile nuevamente derrotó a Argentina en los penales de la final, con Messi fallando su penalti. Sánchez no estaba obligado a ejecutar un penalti, pero recibió el Balón de Oro, también conocido como el premio al Jugador del Torneo, por sus esfuerzos", apuntan.

Y anticipan el final añadiendo que "lo que es más importante, se confirmó el legado de Sánchez como el mejor futbolista de Chile. Nadie podría quitarle sus logros a nivel internacional, sin importar lo que sucediera después en su carrera en el club".

"¡No toques el piano, Alexis!"

Finalmente, recuerdan la presentación de Alexis en enero de 2018 con la camiseta del Manchester United, donde el chileno mostrando sus habilidades con el piano se robó todas las miradas, aunque apuntan que ese fue el comienzo de la caída en su nivel.

"En enero de 2018, el futuro de Sánchez parecía incierto. Solo le quedaban 18 meses en su contrato existente y el Arsenal se mostró reacio a convertirlo en el jugador mejor pagado de la Premier League. Man Utd percibió una oportunidad y propuso un acuerdo de intercambio que involucraba al mediocampista Henrikh Mkhitaryan. Los Gunners aceptaron, para gran enfado de su base de fans", rememoran.

"Después de todo, acababan de darle a uno de sus mayores rivales su talismán. Los seguidores del Arsenal quedaron desconsolados cuando Sánchez se reveló como un jugador del United de una manera extraña, tocando su famoso canto 'Glory Glory' en el piano. También creían que estaba codicioso por aceptar un salario de 560.000 libras esterlinas a la semana en Old Trafford", resaltan.

Concluyen advirtiendo que "lamentablemente para los Red Devils, tocar el piano fue lo mejor que hizo Sánchez en Old Trafford. Anotó solo cinco goles en los siguientes 18 meses antes de que Inter le ofreciera una ruta de salida. Fue una transferencia de pesadilla para todos los involucrados, con Mkhitaryan también luchando en el Emirates".