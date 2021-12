Alexis Sánchez está cada vez más cerca de regresar al Barcelona y Diario Sport actualizó el bombazo de ayer. Si este pasado miércoles había pre acuerdo, este jueves las tratativas ya están completas y todo depende del entrenador azulgrana, Xavi Hernández.

“Acuerdo cerrado con Alexis: solo falta el sí de Xavi”, titula Diario Sport, el medio deportivo más importante de Cataluña. Agregan que el Niño Maravilla “tal como avanzó Sport, es uno de los nombres en los que se trabaja. La operación que conllevaría el regreso del chileno al Camp Nou está muy avanzada”.

La negociación se dio entre cuatro actores: Alexis, Inter de Milán, Barcelona y Sevilla. ¿Qué tiene que ver Sevilla? El cuadro español es propietario de la carta de Luuk de Jong, quien interesa al Inter.

Así las cosas, De Jong podrá partir al Giuseppe Meazza a préstamo hasta el fin de la temporada, siempre y cuando Alexis arribe al Barcelona. Con el acuerdo cerrado entre el jugador y los clubes ahora sólo falta el sí de Xavi. Según el mismo Sport, el DT tiene prioridad en Ferran Torres.

“Ya hay acuerdo, de hecho, entre FC Barcelona, Inter de Milán y Sevilla, el equipo de propiedad de Luuk de Jong. El delantero neerlandés jugará cedido hasta el final de la presente temporada en el Giuseppe Meazza en caso de que las negociaciones con Alexis Sánchez lleguen a buen puerto. En el Sánchez Pizjuán la prioridad es recibir la parte del salario correspondiente. En principio, no habrá oposición al intercambio desde la capital andaluza”, explica el medio barcelonista.

Sport sentencia que “la posición de Xavi Hernández, cuya opinión dictará sentencia, es clara. El entrenador blaugrana no duda de que el chileno mejoraría lo que tiene actualmente en la plantilla, pero insiste en Ferran Torres. El de Foios sigue siendo la prioridad y el míster culé no quiere que la llegada de Alexis imposibilite la del valenciano. La comunicación entre el egarense y la dirección deportiva es muy fluida y sincera. Xavi ya sabe que, si no hay salidas, el fichaje de Ferran será prácticamente imposible”.