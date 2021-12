Durante las últimas horas el nombre de Alexis Sánchez ha vuelto a entrar en la órbita del Barcelona, que según medios catalanes busca al delantero del Inter de Milán para cubrir la baja de Sergio Agüero, quien por sus problemas cardíacos se vio forzado a anunciar su retiro durante esta semana.

La situación está lejos de aclararse pues uno de los grandes impedimentos es que el entrenador de los culés, Xavi Hernández, no habría dado luz verde a la incorporación y en su más reciente conferencia de prensa evitó al máximo hablar sobre cualquier tema relacionado con el mercado de fichajes.

El técnico afirmó estar centrado en el encuentro ante el Elche de este sábado. "Me preocupan los partidos de mañana y de Sevilla. No podemos pensar más allá. Somos los que estamos. A los lesionados ya los recuperaremos. No queda otra que seguir trabajando, ya pensaremos en fichajes a partir del día 21", puntualizó.

"Valoramos todas las posibilidades. Si fichamos, tendrá que haber alguna salida. Este no es el tema principal ahora mismo. Estamos centrados en el Elche y el Sevilla. No podemos regalar más puntos y tenemos que seguir trabajando. Convencer a los jugadores y lograr resultados", añadió el exjugador.

La situación de Barcelona es muy delicada al estar con 24 puntos en el octavo lugar, a cinco unidades de los puestos de Champions League. "La Liga es la que marca las sensaciones del equipo. Y ahora somos octavos. No queda otra que apretar los dientes y creer en lo que estamos haciendo. A partir de aquí, luchar por la Copa y la Supercopa y crecer. Las sensaciones sirven para mejorar en el entendimiento del juego, pero esto va de ganar".