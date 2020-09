Ex Manchester United destroza a Alexis Sánchez: "No jugó ni una mi... quizá vio un fantasma y se asustó"

Alexis Sánchez vive un buen momento en su carrera, porque cada vez que juega es importante en Inter de Milán, equipo que compró de forma definitiva el pase del del delantero chileno.

Antes de recalar en Italia, el Niño Maravilla tuvo un frustrado paso por Manchester United, donde pese a ser el jugador mejor pagado de la Premier League, jamás pudo rendir, como lo hizo en su estadía previa en Arsenal.

Es por ello que de Alexis se sigue hablando en Inglaterra, porque el ex jugador de los Diablos Rojos Rafael da Silva, ahora en Estambul Basaksehir de Turquía, recordó las palabras del chileno, que dijo que apenas entrenó en el United se quería devolver a los Gunners.

"Cuando lo leí, dije: 'Tiene que ser una broma'. El tipo, tras el primer entrenamiento, dijo 'me quiero marchar'. ¿Por qué se quiere marchar? Dijo eso porque no jugó una mi… con el United", comentó el lateral brasileño a The Athletic.

Rafael se fue con todo contra Alexis Sánchez - Getty

"Es muy fácil culpar a otras personas. Todo el tiempo culpas a los demás. 'Que si esto, que si lo otro'. Quizá vio un fantasma y se asustó. Eso explica el motivo por el que jugó tan mal en todo momento", añadió el zaguero.

Alexis se fue de Inglaterra, está en Italia, pero es difícil que se olviden de él...