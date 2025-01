“Basta de parar el fútbol”. Con estas palabras, Arturo Vidal llamó a una rápida resolución del conflicto que mantiene la ANFP y el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup).

La Supercopa está en riesgo, debido al paro de futbolistas anunciado por la sindical. Colo Colo y Universidad de Chile están a la espera de la resolución definitiva de la problemática que enfrenta al Sifup y la ANFP, problema derivado de una nueva reglamentación que se quiere imponer en la Segunda Profesional.

Cabe destacar que, si bien no es el único punto a resolver, la principal problemática que enfrenta a ambas entidades tiene que ver con la iniciativa de que la Segunda División se juegue únicamente con futbolistas Sub-23. Esto último ha sido considerado como “inconstitucional” por parte del sindicato.

El Sifup le responde a Arturo Vidal

No ha habido un acuerdo entre ambas partes. Es por eso que el presidente del Sifup, Gamadiel García, se refirió a la crítica que desde la ANFP ha surgido y que intenta desacreditar el paro.

“Anunciamos el paro debido a la no respuesta a nuestras peticiones que datan del 5 de noviembre del año pasado. No hubo ningún acercamiento de la ANFP ni del Consejo de Presidentes, por lo que nosotros no amenazamos”, aseguró el líder sindical.

“Hasta que no ocurra algo distinto respecto de los futbolistas, capitanes y delegados, nos mantenemos con el mandato de nuestra asamblea y con los puntos que estamos solicitando desde esa fecha, siendo que algunos existen desde el 2017”, añadió.

La U y Colo Colo jugarán la Supercopa | Photosport

Sobre las palabras de Arturo Vidal, Gamadiel García también tuvo su opinión. “Queremos exactamente lo mismo que Vidal y creemos que no es viable ni sano que el fútbol chileno se paralice todos los años”, argumentó el ex futbolista.