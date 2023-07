Arturo Vidal pasa por un complejo momento en Flamengo. El King no ha podido rendir de la forma esperada y no está teniendo mucha continuidad en el Mengao. En medio de los rumores de una posible partida del equipo, el chileno se reunió con su representante Fernando Felicevich.

Lo de Vidal en Brasil ha estado lejos de las expectativas. Si bien el formado en Colo Colo logró conquistar la Copa Libertadores 2022 con el equipo, no ha gozado del protagonismo que está acostumbrado. Se pensó que con la llegada de Jorge Sampaoli podría tener un puesto como titular, pero eso no ha pasado y en el último duelo con Palmeiras ni siquiera fue citado.

Vidal: “Con el mejor”

Con este panorama, el King ya estaría pensando seriamente en cambiar de aire. Tiene contrato con Flamengo hasta diciembre del 2023, pero el vínculo se podría romper antes. Para aumentar los rumores de una partida, el propio jugador subió una imagen con Fernando Felicevich, su representante. El argentino se encuentra en Río de Janeiro por la llegada de Gary Medel a Vasco da Gama, tras lo cual se reunió con el King.

“Ready para lo que viene. Con el mejor”, escribió el oriundo de San Joaquín en Instagram. Además, acompañó la imagen con emojis de aviones. Si bien en días anteriores se ha hablado de equipos como Inter Miami, Boca Juniors y hasta Colo Colo, desde el Mengao avisaron hace algunos días que no hay ofrecimientos formales por el chileno. “Oficialmente, no han llegado ofertas por Arturo Vidal”, señaló Marco Braz, vicepresidente del club.

Vidal arribó a Flamengo a mediados del 2022, luego de una etapa irregular en el Inter de Milán. Llegó con el cartel de figura al Brasileirao, pero no ha podido terminar se asentarse como titular en el equipo. La situación no tiene conforme al jugador e incluso se habla de que su relación con Jorge Sampaoli no está bien, a pesar de que en el pasado en La Roja fueron muy unidos. Al parecer su camino se aleja del país de la samba.