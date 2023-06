Olarra le aconseja a Vidal no volver a Colo Colo: "Le queda calidad para ir a Boca o un equipo árabe"

Arturo Vidal confirmó que no continuará en Flamengo después de diciembre, cuando termine su contrato, y ahora su futuro está en el aire. El King debe determinar dónde continuará su carrera, mientras varios se ilusionan con que por fin regrese a Colo Colo.

Incluso su madre, Jacqueline Pardo, lo quiere ver con la camiseta del Cacique. Sin embargo, un exseleccionado nacional le recomendó no volver a Chile todavía, pues aún cuenta con un abanico de posibilidades. En ESPN, Rafael Olarra le aconsejó al King que mire más opciones.

“Cuando uno proyecta una carrera, desde lo que me pasó a mí y a varios de los futbolistas con que he conversado, es que si uno llega a un grande de Europa, los pasos para atrás son a un equipo normal de Europa y luego a un grande de Sudamérica”, partió diciendo.

“Después te vas a tu país, al equipo que tú querías llegar, y luego a la Primera B, como a algunos les ha pasado. Pero ahora aparece otro escenario que son países muy atractivos en lo económico, como Arabia Saudita, y creo que Vidal tiene posibilidades de irse ahí”, siguió.

“Tampoco descartaría la MLS, que es una liga especial, con Messi, los equipos y la franquicia de tener jugadores importantes en la previa del Mundial. Tampoco descartaría México. Para mí, Vidal aún no tiene que volver a Chile, porque aún le queda espacio para retroceder”, sumó.

“Aún le queda espacio para retroceder en calidad futbolística y en equipos, Boca, América de México, Miami. Incluso los países árabes. Después, la vuelta a Colo Colo resguardada y cuidada. Pero, si no, no se da no más. Vidal tiene 35 años, es joven aún”, cerró.