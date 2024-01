Hernán Torres se encuentra enfocado en el trabajo de la selección chilena sub 23 de cara al torneo preolímpico. El Nano se desempeña actualmente como director del Departamento de Ciencias Aplicadas al Fútbol y asesora directamente a Nicolás Córdova en la preparación para la próxima competencia de La Roja.

En Juan Pinto Durán, el ex preparador físico del staff de Claudio Borghi en Colo Colo y la selección chilena se reencontró con Arturo Vidal, quien transita la parte final de su recuperación.

El King debió operarse tras sufrir una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en su rodilla derecha. Y Nano Torres no tiene dudas que el mediocampista volverá con todo.

“Vidal está con la genialidad de siempre, con un postoperatorio en progreso muy rápido. Hablé con el otro día, aún está con un poquito de miedo en ciertos movimientos, pero la verdad es que cada vez que entrena acá nos demuestra por qué es el jugador que es”, dijo Torres al programa Factor de Victoria, de TNT Sports.

El PF agrega que “está más grande, con esas variables que antes no tomaba en cuenta y hoy sí las toma en cuenta y al máximo. Con una vida familiar estable, y eso me da mucha alegría en lo personal. Hace muchos años que yo no lo veía y me encontré con él, con Gary y Alexis cuando me tocó viajar por el tema de Ecuador”.

Vidal es un animal

“Ya están muy grandes, pero con una experiencia y un nivel de capacidad enorme. Creo que Vidal estará muy pronto de regreso a la competencia. Es un animal de la competencia. Cada juego lo disputa al máximo, cualquier entrenamiento lo quiere ganar y ese siempre ha sido su aval: es un animal competitivo al máximo”, sentencia Nano Torres.

Actualmente, Arturo Vidal se encuentra sin equipo tras terminar contrato con Athletico Paranaense. El Rey Arturo es una de las opciones de refuerzo de Colo Colo, pero el Cacique no la tiene fácil si América de Cali sube un cambio con el chileno entre sus deseos.

Vidal se lesionó a mediados de septiembre en el duelo entre la selección chilena y Colombia por eliminatorias. El volante debió salir reemplazado en el segundo tiempo con evidentes gestos de dolor y una preocupación que sería confirmada con los exámenes médicos. Cuatro meses después, el King ya está casi listo.

