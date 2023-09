Ni estando fuera de las canchas la prensa brasileña suelta a Arturo Vidal. Desde su etapa en Flamengo que al King le han dado cada vez que pueden, incluso cuando ni siquiera es protagonista de la noticia.

Reflejo de ello es lo ocurrido este martes, donde aprovecharon de tirarle un palo por sus ofrecimientos a distintos clubes. Todo por culpa de Mario Balotelli, quien lanzó frases que dieron que hablar en Italia.

Prensa brasileña le toca la oreja a Arturo Vidal por Mario Balotelli

Mario Balotelli conversó con La Gazzetta dello Sport y, para sorpresa de muchos, se ofreció a jugar por la liga árabe y el AC Milan. Y el gesto del delantero de inmediato fue relacionado con Arturo Vidal en Brasil, donde aún no le perdonan sus propuestas a Boca Juniors y Colo Colo.

GloboEsporte decidió titular la nota del atacante con un palo para el King. “¿Como Vidal? Balotelli se ofrece al fútbol saudí y al Milán”, señalaron el mencionado sitio.

Esto claramente no cayó bien en los hinchas que apoyan a Arturo Vidal. El bicampeón de América se mantiene recuperándose de su grave lesión y lejos de las canchas, por lo que algunos salieron en su defensa.

Por su parte, Mario Balotelli le abrió la puerta a nuevos desafíos. “Si el proyecto saudita continúa, probablemente iré allí”, dijo sobre la liga de los petrodólares. “¡Necesitan un delantero joven y aquí estoy!”, añadió sobre el AC Milan.

“El problema del Milán es que tiene mucha gente joven. Necesitan jugadores con personalidad. ¿Rafael Leao? Me gusta Pioli (entrenador del Milan), pero si Leão no está bien, el Milan no jugará mucho. Cuando tiene un mal día, el Milan no gana”, sentenció.

¿Qué lesión sufrió Arturo Vidal?

Tras el partido con Colombia en eliminatorias, Chile informó de la grave lesión de Arturo Vidal. Ahí se señaló que el King sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en su rodilla derecha, la que obligó a una cirugía.

¿Cuándo puede volver Arturo Vidal a las canchas?

La gravedad de la lesión de Arturo Vidal lo mantendrá casi todo lo que resta de temporada afuera. Los plazos son de tres meses como mínimo y dependerá de su evolución para saber si puede jugar antes del 2024.