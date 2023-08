La vuelta de Arturo Vidal a Colo Colo en este 2023 quedó en nada luego que el King decidiera partir al Athletico Paranaense tras su paso por el Flamengo. Pese a las ganas de los hinchas albos de tener de regreso al volante, la espera por verlo en el Monumental tendrá que seguir.

Pese a la especie de “desconocida” que le hizo el volante al club que lo formó, este ha seguido con atención al Cacique en esta temporada. Así por lo menos los dejó en claro en su canal de Twitch, donde se mostró confiado en que los albos serán campeones tras empatar ante Coquimbo Unido.

“Igual es difícil Coquimbo, tienen buen equipo, aparte son guerreros”, afirmó el King vía streaming, agregando luego con optimismo que “Colo Colo va a ser campeón, tienen que estar tranquilos, somos lo más grande”.

Sin embargo, no todo fue buena onda, ya que el Rey reaccionó molesto a las palabras de un hincha que le sacó en cara su tardío regreso al Cacique, afirmando que era un malagradecido con el club que lo formó.

“Nunca se me ha olvidado que salí de Colo Colo amigo. Lo he representado en todos lados, no me vuelvas a decir eso”, respondió tajante el bicampeón de América con la Roja.

¿Cuánto jugó Arturo Vidal en Colo Colo?

El Rey Arturo debutó profesionalmente el 2005 con la camiseta del Cacique. En total disputó 56 partidos, anotando cinco goles y entregado cinco asistencias. Con los albos ganó tres títulos de Primera División antes de su partida a mediados del 2007.

¿Cuándo vuelve a jugar Arturo Vidal en Athletico Paranaense?

Athletico Paranaense jugará ante Cuiabá Esporte Clube por la fecha 19 del Brasileirão este martes 15 de agosto a las 19:00 horas Arena da baixada.