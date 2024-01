Arturo Vidal está viviendo una compleja teleserie, que será la que defina su futuro deportivo durante la temporada 2024. El King ha sido sondeado por varios equipos, donde destaca Boca Juniors, pero actualmente son América de Cali y Colo Colo quienes están más cerca de contar con sus servicios.

El bicampeón de América aseguró, este fin de semana en un streaming por Twitch, que espera cerrar con su nuevo club antes del 21 de enero. “Ojalá esta semana salga humo, si Dios quiere. Lo único que quiero es jugar fútbol. Ojalá pueda estar en una cancha. Vamos a ver con calma”, destacó.

En la misma transmisión en vivo, Vidal destacó que en los últimos días recibió un ofrecimiento muy especial desde Europa. La idea era sumarse a un nuevo proyecto deportivo este 2024 mientras no encontrara club, pero todo indica que tendrá que rechazarlo por ahora.

“Ayer (sábado 13) hablé con Gerard Piqué para que vaya a jugar a España. Me quieren contratar de la Kings League. Para que vean que me quieren contratar varios equipos”, comentó el King en su cuenta de Twitch. El nombre del club no se conoce, pero podría ser xBuyer Team, ya que grabó con ellos en el pasado.

Sin embargo, el mismo Rey Arturo aseguró que su foco está en el fútbol 11, en los triunfos y títulos, por lo que descarta momentáneamente jugar en la Kings League. “Quiero seguir compitiendo. Quiero un proyecto ganador”, sentenció.

En el pasado, en el torneo de fútbol 7 que pertenece a Gerard Piqué ya hubo dos chilenos. El primero fue Fabián Orellana precisamente en xBuyer Team, donde jugó en el primer split. Luego vino Benjamín Sierra, sobrino del Coto y Sebastián Miranda, quien pasó de XB a Kunisports, el equipo del Kun Agüero.

Respecto al futuro deportivo de Arturo Vidal, en Colombia no descartan que el representante del King -Fernando Felicevich- le entregue una respuesta definitiva al América de Cali. Durante los últimos días el club se puso a buscar sponsors que los ayudaran a pagar el sueldo del chileno.

Para Vidal es crucial volver pronto al fútbol. Por mientras se ha dedicado a entrenar en Juan Pinto Durán con La Roja Sub 23, también en el habitual Club Chicureo con su PF personal Juan Ramírez, y ha jugado varias pichangas documentadas en sus redes sociales.

¿Hace cuánto no juega Arturo Vidal?

El último partido que jugó Arturo Vidal fue en septiembre del año pasado, cuando la Selección Chilena enfrentó a Colombia en la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Luego de eso, se lesionó la rodilla derecha lo que implicó que tuviera que pasar por el quirófano para reparar el menisco de esa zona.

