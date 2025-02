Este jueves Arturo Vidal anunció en conferencia de prensa el inicio del rodaje de la serie que retratará su carrera futbolística, esta se llamará ‘King’, constará de cuatro episodios y se espera que sea estrenada en 2026.

Fue en ese contexto donde el mediocampista de Colo Colo se dio el tiempo de responder algunas consultas, instante que fue aprovechado por la prensa para preguntarle si se consideraba como el mejor jugador chileno de la historia, superando a nombres históricos como Elías Figueroa, Carlos Caszely, Marcelo Salas o incluso su propio compañero en la selección, Alexis Sánchez.

¿Qué dijo Arturo Vidal?

Contrario a lo que hizo Cristiano Ronaldo, el ‘King’ fue cauto a la hora de responder, señalando en primer lugar que “Me pone orgulloso que lo digan, pero en estos momentos no me siento el mejor de la historia , porque mi carrera todavía no termina”.

El exjugador de la Juventus, Bayern y Barcelona, entre otros equipos continuó agregando que“Eso lo pensaré mejor cuando termine (Si es el mejor o no). Cada persona decidirá quién es el mejor. Yo sigo entrenando, luchando, ganando cosas. Quiero que recuerden mi carrera por todo lo que hecho y que la gente decida quién es el mejor”.

Los números y palmarés de Arturo Vidal

Si bien Arturo Vidal no se considera el mejor de la historia de Chile, sin duda alguna tiene una carrera para codearse entre los mejores del país.

El ‘King’ en su regreso a Colo Colo sumó dos nuevos títulos al ganar el Torneo Nacional 2024 y la Supercopa de Chile, es en ese contexto donde alcanzó los 27 títulos en su carrera, ampliando aún más su ventaja como el “más ganador del país”.

Entre los títulos más importantes de Vidal están las Ligas de Italia, Alemania y España, además de la Copa Libertadores con el Flamengo y los dos títulos de Copa América con Chile.

En lo que respecta a números, el sitio Transfermarkt informa que Arturo Vidal ha marcado a nivel de clubes 119 goles y asistido en 88 oportunidades a sus compañeros en los más de 735 partidos que ha disputado.

A ese registro se le deben sumar los 144 partidos Clase A que ha disputado por La Roja, anotando 34 goles y siendo el 5.º goleador histórico de la selección –igualando con Iván Zamorano- y el primero que no juega de delantero.