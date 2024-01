"No los conozco a estos cu...": Arturo Vidal le toca la oreja a Universidad de Chile

Arturo Vidal todavía no define su futuro y espera por saber cual será el próximo club de su carrera tras salir de Athletico Paranaense, pero mientras aprovecha su tiempo libre para hacer transmisiones en Twitch. Y recientemente le tocó la oreja a Universidad de Chile.

Sabido es el rechazo que tiene, y que siempre ha hecho público sin ningún problema, el histórico mediocampista chileno por el Romántico Viajero ya que él es formado en Colo Colo. Y hoy dio una nueva muestra de eso.

Además de mandarle un sincero consejo -y sensacional según la prensa italiana– a su amigo Alexis Sánchez, Vidal también tuvo tiempo para jugar con sus seguidores. Ahí le apareció, literal, la U.

Fue a través de su video en vivo que el King realizó un juego de adivinar nombres de escudos de equipos de fútbol de todo el mundo, y cuando le apareció el del Chuncho tuvo una particular reacción.

“Me las sé todas, puedo estar todo el día si quieres“, disparó el volante de 36 años mientras veía el emblema del West Ham United de la Premier League de Inglaterra, club que entre 2018 y 2019 fue dirigido por Manuel Pellegrini.

Inmediatamente después vino el escudo de Universidad de Chile, y el legendario futbolista chileno nacido en San Joaquín tuvo una particular reacción que llamó la atención de sus miles de seguidores.

“Esos no los conozco, esos no los conozco a estos culiaos. ¿De adónde son? ¿De adónde son?“, disparó entre risas Arturo Vidal. Y cabe destacar que esta no es primera vez que le lanza una broma así a los azules.

Revisa el momento aquí:

La otra broma de Arturo Vidal a la U tras ganar millonario premio

No es la primera vez que Vidal sube al columpio a Universidad de Chile en sus transmisiones en vivo. Hace un tiempo, el King se ganó un millonario premio y volvió a bromear con los azules.

Vidal comenzó apostando con 4 millones de pesos chilenos en un casino online, y se ganó nada más ni nada menos que 28 millones de la moneda nacional. Así, ofreció su premio a Universidad de Chile.

“Para el estadio de la U, cabros. Ahí, para el estadio. ¡Todo lo que ganamos!“, lanzó a comienzos de diciembre de 2023 en sus famosas transmisiones en vivo.

¿En qué club jugará Arturo Vidal?

El mediocampista chileno de 36 años acabó contrato con el Athletico Paranaense de Brasil, y sonó con fuerza para reforzar a Boca Juniors en Argentina. Pese a eso dicha opción se diluyó, y su regreso a Colo Colo es un sueño de los hinchas.

