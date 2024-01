Vidal reta a Alexis por haber vuelto al Inter: “Es porfiado, si me estas escuchando, por favor ándate”

Las transmisiones de Arturo Vidal en su canal de Twitch siguen dando de que hablar. Esta vez, el King tuvo ácidos comentarios para los pocos minutos de juego que está viendo Alexis Sánchez en el Inter de Milán.

En su sillar gamer, el King revisó lo que dejó la victoria de 2-1 del Inter sobre Hellas Verona por la fecha 19 de la Serie A 2023-24. En ese encuentro, Alexis apenas ingresó a los 83’ por el francés Benjamin Pavard.

El volante formado en Colo Colo le dijo sin ningún filtro que lo mejor que puede hacer el delantero es pescar sus cosas a irse lo más pronto posible. Es más, para Vidal el Niño Maravilla nunca debió volver a los Negriazules.

“Alexis, si me estás escuchando, por favor ándate del Inter. Está puro hueveando, no tenía que haber vuelto”, partió diciendo Vidal en su transmisión.

En ese sentido, el King cuestionó la decisión de Alexis de volver al club italiano: “Es más porfiado. Le dije la otra vez que se fuera a un equipo donde él disfrutara, donde la gente lo quisiera, pero es porfiado”.

Sobre el rendimiento del equipo en general, Vidal opinó que “Lautaro Martínez- es un buen delantero, pero Alexis debería jugar en este equipo… -Henrikh- Mkhitaryan, cómo va a jugar ese huevón antes de Alexis… cómo va a jugar éste y no Alexis. Me quiero matar”.

“A mí me da lata, me da rabia que Alexis esté así, es bueno. ¿Cómo vas a tener a Alexis afuera hasta los 81? Que rabia, que rabia. Prefiero que esté en River a que esté en el Inter”, agregó.

Para finalizar, Vidal dio una especial razón para el poco juego de Alexis en el Inter: “Él tiene que estar donde lo quieran, que juegue, porque es feliz jugando, pero así no, y no es porque sean mejor que él, sino que porque el entrenador no lo quiere y listo”.

¿Cuánto ha jugado Alexis Sánchez en este regreso al Inter de Milán?

Lamentablemente, el Niño Maravilla está tomando un rol demasiado secundario en este segundo paso por el Inter. Alexis lleva apenas jugados 14 partidos oficiales desde septiembre del 2023, con dos goles (ambos en Champions League) en 473 minutos de acción.

En total, sumando sus dos etapas en los Negriazules, el chileno ha jugado 123 partidos con 22 goles y 23 asistencias.

