Alexis Sánchez recibió un consejo de parte de un gran amigo. “Si me estás escuchando, por favor ándate del Inter de Milán. Está puro hueveando, no tenía que haber vuelto”, disparó Arturo Vidal. Así, la prensa italiana reaccionó.

Muchas veces las palabras del King en sus ya populares transmisiones en vivo a través de Twitch causan polémica, y esta no fue la excepción. Así, en Italia hicieron eco del ruego que el histórico mediocampista chileno le hizo al Niño Maravilla.

FC Inter News replicó los dichos del volante oriundo de San Joaquín y lanzó que “estas son las duras palabras del excentrocampista del Inter, Arturo Vidal, mostrándose firme sobre su compatriota”.

“A su juicio, Sánchez es culpable de haber regresado a Milán un año después de la despedida que le dijo junto a su compatriota”, complementan.

Por su parte, Corriere dello Sport tituló que lo de Vidal a Sánchez fue un “sensacional consejo” y destacan que el King “está furioso por el poco tiempo de juego que el club nerazzuri le ha dado a su compatriota”.

“La situación que vive Sánchez en el Inter no es nada aceptada por Arturo Vidal , que se dirigió directamente a su compatriota con una dura polémica en Twitch”, apuntaron.

Otros medios deportivos como FC Inter 1908, Tuttosport e Inter News 24 también replicaron los dichos de Vidal, los que claramente no pasaron desapercibidos no solo en Chile sino que también en Italia.

Las palabras de Arturo Vidal para Alexis Sánchez

Arturo Vidal le hizo una especial solicitud a Alexis Sánchez. Ambos son nombres legendarios de la selección chilena, ya que fueron la cabeza de la generación dorada que fue bicampeona de América, y también fueron compañeros en Inter. Así, el Rey le aconsejó con toda confianza al Maravilla.

“Es más porfiado. Le dije la otra vez que se fuera a un equipo donde él disfrutara, donde la gente lo quisiera, pero es porfiado“, disparó Vidal en Twitch.

Tras eso, destacó que “Lautaro Martínez- es un buen delantero, pero Alexis debería jugar en este equipo… -Henrikh- Mkhitaryan, cómo va a jugar ese huevón antes de Alexis… cómo va a jugar éste y no Alexis. Me quiero matar”.

“A mí me da lata, me da rabia que Alexis esté así, es bueno. ¿Cómo vas a tener a Alexis afuera hasta los 81? Que rabia, que rabia”, complementó.

“Prefiero que esté en River a que esté en el Inter. Él tiene que estar donde lo quieran, que juegue, porque es feliz jugando, pero así no, y no es porque sean mejor que él, sino que porque el entrenador no lo quiere y listo”, cerró.

¿Cuándo juega el Inter?

El sábado 13 de enero será el próximo desafío del Inter de Milán. Por la fecha 20 de la siempre apasionante Serie A italiana, el cuadro nerazzurro debe visitar al Monza a partir de las 16:45 horas de Chile. Habrá que esperar a ver si Simone Inzaghi hace jugar a Alexis Sánchez.

