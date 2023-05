Flamengo visita esta jornada a Ñublense, por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, donde en la delegación de los brasileños quien se ha robado todos los aplausos en Concepción es Arturo Vidal.

El King, quien también está acompañado por su compañero Erick Pulgar y el técnico Jorge Sampaoli, se ha mostrado abierto a compartir con los hinchas, quienes los han seguido en el aeropuerto, en el hotel, además del entrenamiento en el estadio CAP de Talcahuano.

Por lo mismo, se mostró agradecido de los seguidores nacionales, que siempre donde va le piden fotos o autógrafos, entregándole un gran cariño por todo lo que ha hecho en la Roja y por el fútbol chileno.

“Cuando vengo a Chile el cariño es inmenso, por lo que hemos hecho en la selección, por lo que ha sido mi carrera, así que siempre muy agradecido y que es mejor que venir con Flamengo a jugar a mi país. Ojalá sea un lindo partido y nos lleve un gran triunfo”, comentó Vidal en las redes sociales del Flamengo.

Una situación que, según sus palabras, se repite en todos lados donde le toca estar jugando fútbol, donde siempre le quiere devolver el cariño a los seguidores.

“Sí, es lo mínimo que puedo hacer es tratar de acercarme a ellos, hablar con ellos, sacarme fotos. No solo acá, sino que en Brasil, en todas partes del mundo. Cuando veo que la gente me da cariño, de mi parte, lo mínimo que puedo hacer es acercarme a ellos y estar lo más cerca de las personas que me vienen”, finalizó.

Revisa sus declaraciones: