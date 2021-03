Vicepresidente de Rodelindo Román avisa: “Arturo Vidal no va a invertir si niegan el ascenso al campeón de la Segunda División”

Arturo Vidal estalló en molestia hace algunos días, cuando el consejo de presidentes de la ANFP determinó no darle un ascenso directo al monarca de la segunda división profesional, decisión que afecta directamente al equipo del que es propietario el King: Rodelindo Román.

El Rode hizo historia el pasado 30 de enero cuando ganó la serie ante Municipal Santiago en una dramática definición para acceder al profesionalismo, sin embargo, el sueño del elenco de San Joaquín podría verse empañado.

Carlos Albornoz es el vicepresidente del Rodelindo Román y primo del jugador del Inter de Milán, conversó en extenso con La Tercera, donde no tuvo tapujos en avisar que el King no seguirá inyectándole dinero al Rodelindo si es que la ANFP no corrige la polémica de los cupos para la segunda división:

“Arturo (Vidal) no va a invertir si le niegan el ascenso al campeón de la Segunda División”, comentó Albornoz agregando que: “él (Vidal) sueña con jugar en Primera por el Rodelindo”.

El timonel del Rode detalló: “no puedes obligar a los sostenedores de Segunda División a jugar un campeonato sin ascenso. No hay bolsillo que aguante, porque a estos equipos no llega nada de la ANFP. Tampoco hay ingresos por venta de entradas y el gasto en PCR COVID es alto".

Rodelindo Román aún no realiza contrato a sus jugadores, a la espera de la determinación de la ANFP.

En torno a la determinación de negar el ascenso al eventual monarca de la categoría que este año debería disputar el Rodelindo Román, Carlos Albornoz lamentó que los más afectados son aquellos más vulnerables:

“Lo más triste es que el costo del error lo pagan los futbolistas que menos ganan, los de Segunda División. Muchos de estos jóvenes vienen de regiones, tienen hijos y sin campeonato de Segunda quedarán todos cesantes”, reflexiona.

Por último, el vicepresidente del club propiedad de Arturo Vidal avisó que la escuadra está en una suerte de pausa hasta que se logre una solución a la dura polémica por el boleto de ascenso para la Segunda División:

“No hemos contratado a nadie. Y hasta que no se aclare, no habrá contratos. Sin cupo para el ascenso, Rodelindo no va a entrar en el profesionalismo”, espetó.

Albornóz cerró con una dura sentencia para la decisión de los timoneles del fútbol chileno: “la solución que ofrecen ahora no es mejorar. Es rasca. Y la verdadera solución a los problemas que tiene el fútbol chileno es precisamente lo contrario, aumentar la competitividad”.