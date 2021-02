Arturo Vidal muestra su enojo por limitación de ascensos de Segunda División: "Basta de abusos"

Los clubes de la Segunda División están en firme lucha por la limitación de los ascensos que tendrán en esta temporada al no tener ni siquiera uno asegurado pues desde la ANFP están por aprobar que el campeón de la tercera categoría vaya a un partido de promoción ante el último de la Primera B.

Una de las voces más representativas que tiene la Segunda División chilena es Arturo Vidal, propietario de Rodelindo Román, equipo que en esta campaña tiene su primera gran oportunidad de jugar en el profesionalismo y es por eso que no perdió la oportunidad de hacer evidente su molestia.

Con la imagen del comunicado que 11 clubes de la competición firmaron, incluyendo el cuadro de San Joaquín, el mediocampista del Inter de Milán escribió la frase "basta de abusos" acompañada de varios emojis de enojo, algo que hizo a través de sus historias de Instagram.

La imagen subida por Arturo Vidal en su Instagram.

"No existe equidad deportiva alguna en la determinación que está tomando de forma unilateral la ANFP y en particular su Consejo de Presidentes, por lo que los clubes firmantes que integran la Segunda División Profesional informan a la opinión pública que no participarán de ningún torneo que no contemple, a lo menos, un cupo de ascenso a la Primera División B junto con una cantidad equivalente de cupos de cupos de descenso", expresa el comunicado.

Independiente de Cauquenes, Deportes Vallenar, AC Colina, Deportes Limache, San Antonio Unido, Rodelindo Román, Deportes Recoleta, Iberia de Los Angeles, Club Fernández Vial, General Velásquez y Colchagua fueron los equipos firmantes.