A Rodrigo Herrera no le parece nada de bien la encuesta que lanzó Arturo Vidal en sus redes sociales, tentando una posible despedida de la selección chilena. El King remeció a los hinchas de la Roja en medio de los festejos del Flamengo por los títulos de la Copa Libertadores y la Copa de Brasil, y no todos parecen de acuerdo.

"Arturo Vidal ha puesto en el escrutinio de los hinchas su continuidad en la selección chilena y es una sorpresa, sobre todo porque para mí el primer requisito para vestir la Roja es tener la absoluta convicción de hacerlo. Y la señal es que aquella convicción, hoy flaquea", sentencia el conductor de Redgol en La Clave.

"No ha aparecido quién le quite la camiseta a Vidal en la selección"



Rodrigo Herrera no encuentra razones: "Para ser seleccionado, ese futbolista debe ser útil y ofrecer algo distinto que implique un plus en el juego global. Nadie viene a marcar el paso, al menos no los de la Generación Dorada, y es una evidencia: no ha aparecido el jugador que le quite la camiseta al Rey Arturo. Sigue siendo muy importante en el juego".

De la misma manera, agrega el favoritismo por el King del actual técnico de la selección chilena. "Hasta el momento, (Eduardo) Berizzo lo ha utilizado como titular. No hay espacios grises con Vidal, como sí han existido de parte del técnico con (Claudio) Bravo y todavía con el Huaso (Mauricio) Isla", agrega el comunicador.

Y finalmente, cuestiona el mecanismo propuesto por Vidal: una pregunta con alternativas de Instagram. "Creo que esto no es una encuesta, es un error poner en manos de la gente determinaciones tan importantes y personales al mismo tiempo", apunta Herrera.

"Mi pregunta es otra. ¿Qué está haciendo que Vidal piense en el abandono cuando hasta hace poco se veía jugando hasta los 40 años en el combinado nacional. ¿Será su suplencia en el Flamengo? ¿Dudas sobre el momento de su carrera? ¿Nostalgia por la ausencia en Qatar a días del comienzo? No lo sabemos. Pero Arturo Vidal está buscando una confirmación o una puerta de salida insólita para una carrera que merece sin lugar a dudas, otra cosa, otro respeto y otro final", concluye Herrera.

