Pato Yáñez recuerda quiebre entre Arturo Vidal y Marcelo Bielsa: "Está respirando por la herida"

La eléctrica relación que tuvieron Arturo Vidal y Marcelo Bielsa en la selección chilena hace más de una década volvió a la palestra después de que el mediocampista de Barcelona lanzara una polémica publicación en Instagram.

"Alguien dice las cosas de frente", posteó el King en sus Stories sobre el titular de una entrevista en la que José Sulantay asegura que al rosarino "en Chile le besaron los pies, pero nunca ha ganado nada en el extranjero".

Es que las cosas no anduvieron entre el King y el Loco en la selección chilena. Así lo recordó Patricio Yáñez en su tribuna de Deportes en Agricultura. "Vidal respira por la herida", reconoció el ex mundialista chileno.

"Bielsa lo sancionó cuando (Vidal) no quiso ir a Toulon, Francia. Él prefirió las vacaciones y lo sancionó, no tuvo fuera de las eliminatorias. No jugó siempre y creo que ahí está el tema", explicó el Pato en una historia que se remonta al año 2008.

En esa ocasión, Bielsa llevó al torneo Esperanzas de Toulon a un equipo liderado por Gary Medel, que terminó como base de la selección adulta en el proceso rumbo a Sudáfrica 2010. Vidal se subió al carro después.

"Lo que hizo fue extraordinario, un tipo que siembra las bases sólidas de un equipo en diferentes lugares. Pero que está el debe en que no ha conseguido nada, en relación a Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi con sus Copas América", agregó Yáñez.

Marcelo Bielsa es líder de la Premier League con el Leeds United

De todas formas, el rosarino es reconocido como piedra angular de todo el proceso que terminó con los títulos continentales. "Reconozco en Marcelo Bielsa a un gran entrenador, que movió mucho a ese grupo de chicos", concluyó el Pato.