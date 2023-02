El King dejó todo, pero no pudo robarle el balón a sus compañeros en la práctica. Este sábado definen el tercer lugar del Mundial de Clubes.

"No le gusta cuando le toca": Arturo Vidal sufre con el tontito del plantel de Flamengo

Luego de haber quedado fuera de la final, el Flamengo busca levantarse con miras a lo que será el cierre de su participación en el Mundial de Clubes. Este sábado el equipo de Arturo Vidal y Erick Pulgar se enfrenta al Al Ahly por la definición del tercer lugar del torneo.

El golpe que significó la humillante derrota con el Al Hilal todavía tiene herido al Mengao, que se juramentó terminar su paso por Marruecos de la mejor manera posible. Para ello ha trabajado con intensidad, incluso en los "Tontitos", donde este jueves el King lo pasó mal.

El Flamengo no tiene más opción que ganar para limpiar la imagen que ha dejado hasta ahora en el Mundial de Clubes. Para ello ha estado entrenando con todo, sin espacio para descanso ni en los momentos de relajo.

Así quedó claro en uno de los registros compartidos por la periodista brasileña Raisa Simplicio. En ellos se puede ver cómo, además del entrenamiento tradicional, también hubo tiempo para soltar las piernas con el clásico "Tontito".

Sin embargo, en uno de los videos se puede ver cómo Arturo Vidal tuvo que ir al centro para intentar recuperar el balón, aunque sin éxito.

Con varios intentos, el King trató de robarle la pelota a sus compañeros, pero no encontró nunca la forma de hacerlo. De hecho, Raisa Simplicio recalcó que no lo dsifrutó nada. "No le gusta cuando le toca", lanzó.

Por ahora, el Mengao sigue buscando el equipo ideal para ir por el tercer lugar ante el Al Ahly. Se espera que Vítor Pereira realice cambios ante el mal resultado en el partido anterior, pero no será hasta una hora antes cuando se sepa si se atreverá a sacar a sus figuras.

Flamengo tiene la misión de dejar en alto a Sudamérica en su participación en el Mundial de Clubes. Ya sin chances del título, solo les queda ir a pelear por el tercer puesto y así regresar a Brasil para enfrentar una temporada donde están llamados a ser protagonistas.

Revisa el "tontito" del Flamengo con Arturo Vidal