Arturo Vidal está atravesando su momento más complicado desde que llegó al Flamengo. Todo lo conseguido por el King parece haber quedado en el olvido y hoy es uno de los jugadores más cuestionados del Mengao. Aunque para sus críticos, este jueves dejó una respuesta.

La derrota en el Mundial de Clubes, donde apenas jugó 10 minutos, pero principalmente sus dichos sobre volver a Colo Colo han sido suficiente para que los hinchas pidan su salida. Algunos no se tomaron muy bien las declaraciones del chileno, quien dijo estar abierto a volver al Cacique si es que quieren pelear la Copa Libertadores.

Pese a haber ganado la Copa do Brasil y el trofeo más importante de nuestro continente a nivel de clubes, algunos se olvidaron de ello y le han dado con todo a Arturo Vidal. La situación llegó a su punto más alto tras la caída con el Al Hilal, reviviendo sus dardos contra el Real Madrid.

Siendo catalogado como "mufa" y con muchos incluso pidiendo que cuelgue los botines, el King solo se había limitado a publicar números sobre su carrera. Sin embargo, este jueves las cosas parecen haberlo cansado.

Durante horas de esta tarde, el mediocampista bicampeón de América con Chile volvió a aparecer en redes sociales, aunque ahora con un tono mucho más agresivo contra sus detractores.

A través de una historia en Instagram, Arturo Vidal publicó una frase de Zlatan Ibrahimovic y su regreso a las canchas. "Si no recibes críticas, es que no estás en la cima. Me han criticado durante 25 años porque soy el número uno", dijo el sueco.

Un usuario etiquetó al chileno y recalcó que esa debe ser la mentalidad que tiene cuando escucha mensajes en su contra. Y así lo confirmó el propio King, que dejó un breve pero claro dardo: "Solo a los más grandes critican".

Arturo Vidal apaga con bencima una polémica que, además de estar lejos de acabar, hoy lo tiene entre los posibles nombres en venta del Flamengo para el próximo mercado de pases. Su aventura en Brasil parece haber pasado del cielo al infierno, pero tiene la oportunidad de demostrar a sus críticos que están equivocados.

