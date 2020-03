Liberman aplaude a Vidal y Marcelo Salas, pero condena a Alexis y Matías Fernández

Martín Liberman no es de los que se guarda su opinión. De hecho, tiene una de las lenguas más filudas del periodismo deportivo argentino y no lo escondió al conversar con Manuel de Tezanos en el programa Balong Extra de su canal de Youtube.

Fue el momento de hablar de Chile y especialmente de la Generación Dorada de la selección. "Es difícil decir que es el mejor de la historia, porque el mejor es el que gana. Yo no sé qué pasaría si juega este Chile contra el Chile de Zamorano y Salas, no sé cómo salen", reconoce.

"Pero en todo caso esta generación es inolvidable, porque ganaron, porque le dieron el primer título de la historia a Chile y repitieron. Entonces, la verdad es que los pibes son campeones", sentenció antes de referirse a las principales figuras.

"(Arturo) Vidal me parece un crack, (Gary) Medel me parece un líder muy importante. Creo que son todos jugadores que acompañan y lo más destacado de Chile ha sido justamente eso: el equipo", reflexionó el Colorado.

Y luego agregó: "(Eduardo) Vargas no me vuelve loco pero fue importante, a Alexis Sánchez no lo entiendo, necesita una pelota para él y diez para los compañeros. Yo creo que la bandera de este equipo son Bravo, Medel y Vidal, sin desconocer a los compañeros".

También se refirió especialmente a Marcelo Salas, con quien coincidió cuando era reportero de River Plate. "Fue un jugadorazo impresionante, las cosas que lo vi hacer en las prácticas, no me sorprendió nada lo que hizo luego", reconoció.

Además recuerda que con el Matador tuvo "una buena relación, pero él es bravo, es complicado, es perro verde, te miraba de reojo".

Finalmente se refirió a Matías Fernández, quien no pudo refrendar lo que había hecho al comienzo de su carrera. "A mí en Colo Colo me parece que lo hizo muy bien y en Villarreal no tanto. Yo creo que también pensamos que era más de lo que era. En una época jugó bien", completó.