La promesa de Arturo Vidal: "Si gana la Champions con Barcelona, yo lo veo en el Inter de Milán"

Arturo Vidal es uno de los grandes protagonistas del mercado de pases en Europa, porque su continuidad en Barcelona no está clara, debido a que Inter de Milán lo quiere para la próxima temporada.

Alguien que conoce de cerca el futuro del King es la Subdirectora de Mundo Deportivo, Cristina Cubero, quien analizó junto a RedGol la opción de que el chileno parta otra vez a Italia.

"En Italia, donde tengo muchos contactos, me dicen que en Inter cuentan con Arturo para el año que viene, entonces yo pregunté al Barça, al presidente y a los negociadores sobre si pusieron a Vidal en el mercado, y me confirmaron que no, que las 15 conversaciones que tuvieron por el fichaje de Lautaro Martínez nunca salió Arturo Vidal", revela la periodista desde Cataluña.

"Barcelona no lo ha puesto en el mercado, pero sí que hay conversaciones, me imagino que es con el entorno del jugador, con cercanos, porque no hay que olvidar que hay un dato clave en esto, que es que Arturo termina contrato el año que viene, en 2021 queda libre", agregó.

Arturo Vidal llegando al centro de entrenamiento de Barcelona - Getty

La Champions es clave

Uno de los grandes deseos de Vidal es ganar la Champions League, torneo que ha sido esquivo para él, ya sea en Juventus, Bayern Múnich o Barcelona.

Cubero afirma tajantemente sobre lo mismo que "cuando acabe la temporada, sobre todo si el Barça es capaz de ganar la Champions, yo veo a Arturo Vidal en el Inter".

"Arturo quiere ser el primer chileno en ganar una Champions, ha conseguido grandes logros en su historia como futbolista, pero quiere ser el primer chileno en ganar una Champions, y yo no sé si quiere tatuársela, o darle como nombre Champions a su próximo caballo", afirmó Cristina Cubero desde España.

Por último dio a entender que "si se va sería más una decisión de Arturo Vidal que una venta de Barcelona, porque es un jugador que tiene 33 años, y posiblemente un buen contrato con el Inter le vendría bien".