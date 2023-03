En la antesala del clásico carioca entre Flamengo y Fluminense este miercoles en el estaido Maracaná, que definirá al campeón de la Taça Guanabara; Gonzalo Fierro recuerda su experiencia en el conjunto rubronegro y sale en auxilio de Arturo Vidal. "He visto los últimos partidos y para mí ha sdo uno de los mejores", asegura.

Flamengo pasa por una fase de altísima tensión en el fútbol brasileño. El conjunto rubronegro que fue eliminado en el Mundial de Clubes, cayó en la Recopa Sudamericana y luego en el clásico ante Vasco da Gama; saldrá este miércoles al todo o nada ante su archirrival, Fluminense, para definir al campeón de la Taça Guanabara.

Arturo Vidal ha sido uno de los principales blancos de crítica en el cuadro que dirige Vitor Pereira. Sin embargo, una plaga de bajas en la zona medular mantendrá al King entre los estelares, en un escenario que aprueba Gonzalo Fierro, ex Flamengo y ex compañero del mediocampista nacional en la selección chilena y Colo Colo.

El Joven Pistolero, hoy convertido en comunicador, respalda al King. "Es extraño lo de Arturo Vidal, porque un jugador recibe críticas buenas o malas, juegue bien o no. Pero lo que vive Arturo en comparación con otros años y otros equipos, no lo había vivido nunca. Y eso pasar porque en Brasil los hinchas son muy estrictos, te exigen mucho y todo depende del parámetro que tenga el equipo".

En ese sentido, Fierro advierte que "Flamengo no lo viene pasando bien en las últimas fechas: perdió las tres finales que jugó, le tocó el clasico con Vasco da Gama y lo perdió y el momento que vive el club y no sólo Arturo, es negativo. Eso se refleja en los jugadores que vienen de afuera a ser un aporte. Si no rinden como esperan los hinchas, las críticas vendrán siempre. Para uno, que está acostumbrado a ver a Arturo en lo más alto, sorprende la crítica solamente con él", reflexiona.

De todas formas, el ex goleador asume que "Arturo es un tipo a quien ya todos lo conocemos, y a él como que las cosas le resbalan. Él recibe las críticas y las cosas buenas, pero sigue manteniendo un nivel extraordinario. He visto los últimos partidos y para mí ha sdo uno de los mejores, pero si el equipo pierde las críticas serán para todo el plantel", sentencia.

Como ex capitán y campeón en Colo Colo, Gonzalo Fierro cree que la situación irregular en Flamengo es un tema que Vidal resolverá antes de su esperado regreso al cuadro albo. "No sé si regresará en junio. Creo que Arturo primero querrá doblarle la mano a su destino, porque en todos los equipos en los que ha estado, cuando lo ha pasado mal, ha sacado fuerzas y ha salido adelante".

Por esto, el mundialista subraya que el multicampeón "está esperando para demostrar su calidad de jugador. No sé si vendrá en junio a Colo Colo. Si puede llegar a ser será a finales de año, le queda a Arturo para estar afuera todavía, pero obviamente se acerca la venida al club de sus amores", concluye.