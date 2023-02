Hoy se cumplen dos años del triunfo de Colo Colo frente a Universidad de Concepción por la promoción del Campeonato Nacional 2020. El gol de Pablo Solari salvó al Cacique del descenso para mantenerse como el único club nacional que no ha bajado a la Primera B.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, un histórico albo recordó cómo vivió ese 17 de febrero de 2021 y los alcances de una jornada histórica a la que Colo Colo nunca pensó enfrentarse, pero que finalmente evadió gracias al triunfo ante el Campanil.

“La verdad lo viví con mucha tranquilidad, sabía que Colo Colo no iba a descender, pero sí con mucho nervio porque era un partido que era a todo o nada y no había otro. Entonces había una posibilidad que no se dieran las cosas o que justo fuera un día negro para los justadores y la institución, y que Colo Colo descendiera por primera vez en su historia”, dijo Gonzalo Fierro.

El ex lateral derecho agregó que “hubiese sido un día triste para todos, pero fue un día distinto a los demás de cuando juega Colo Colo el torneo nacional, Copa Libertadores o torneos internacionales. Uno está toda esa semana esperando que llegue el partido, pero esa vez no quería que llegara la hora del partido, porque era atípico a lo que está acostumbrado Colo Colo”.

“Lógicamente uno cuando festeja es por cosas importantes como títulos, partidos que quedan en la memoria del hincha, pero dentro del único día que pudo ser muy amargo para Colo Colo, contando además la quiebra del 2022, si el hincha lo festeja o celebra es porque lo toman como algo histórico que pudo sufrir por primera vez en la historia y que al final no pasó”, complementó.

¿Y si lo hubiesen llamado para comentar ese partido en alguna radio o la televisión? “Yo creo que hubiera sido difícil analizarlo porque es el club que amo y lógicamente en esa situación uno tiene que ser imparcial. Hasta ahora siempre he sido imparcial con todos los equipos en cuanto a ser cauto en las declaraciones, no pelearme con nadie. Pero quizás no lo habría aceptado, no sé, porque era todo o nada”, expuso el otrora Joven Pistolero.

Por último fue consultado por la frase compartida por Colo Colo: “equipo grane no desciende”, publicación que en redes sociales de inmediato fue considerada como un palo para Universidad de Chile.

“Siempre hay tocaditas de orejas en estas cosas o en los clásicos, o jugadores que nunca han perdido y dicen alguna cosita. Pero siempre hay algo de humor. Si tiran esas tallas es porque es después de, porque en el momento todo colocolino estaba expectante y sin hacer nada porque podía jugar en contra”, sentenció Fierro.