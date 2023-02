Un día como hoy, pero hace ya dos años atrás, Colo Colo estuvo a un paso de descender por primera vez. El 17 de febrero del 2021, el Cacique se impuso por la cuenta mínima ante Universidad de Concepción y logró mantener la categoría después de la peor temporada en su historia.

La conmemoración de la jornada llevó a que incluso desde el club realizaran publicaciones en redes sociales, sacando pecho por haber logrado la permanencia. Sin embargo, para algunos esto no debería ser motivo de fiesta. Leonardo Véliz se mostró muy contrario y le pegó con fuerza a los hinchas que celebran un hito que pudo terminar peor.

En conversación con RedGol el Pollo analizó la crisis que llevó a ese equipo a pelear por evitar el descenso. "Termina con ese Colo Colo porque estaba tan mal. En la circunstancia en la que estaba, los colocolinos estábamos con el alma en un hilo".

Leonardo Véliz también terminó con las mentiras que salieron a la luz, como el supuesto mensaje de un utilero de la Universidad de Concepción que nunca existió. "Nunca pensé que pudo haber manos negras o que nos iban a salvar, como se especulaba. Creo que lo sentí porque fue angustiante esa participación en el 2020".

Aunque el Pollo no olvida que esa campaña la sufrió como ninguna otra. "Por las circunstancias, que eran excepcionales. ¿Cuándo Colo Colo iba a estar luchando por mantenerse en Primera? Era tirado de las mechas".

"No creo que en la historia de Colo Colo se vaya a producir algo parecido, aunque la U también puede decir lo contrario. Fue una gran experiencia y no creo que se pueda repetir ni esta ni la futura generación, porque hay que traspasarlo, no solo lo bonito. Hay que mostrar que esto pasó, que esta camiseta no puede volver a pesar como a ellos", agregó.

Pero tras ello, Leonardo Véliz sacó la artillería para criticar a quienes ponen la fecha como algo a celebrar. "Es como el penal que perdió Pinilla y se lo tatuó en la espalda. Hay que olvidarlo, tiene que quedar en la interna de la mente de los colocolinos, sobre todo los jugadores y los que trabajan ahí".

Finalmente, recalcó que nadie debería pensar en que sea una jornada para festejar. "Los hinchas lo quieren olvidar, peor no se puede instituir un día de que Colo Colo se salvó. Es patético".