En Italia aseguran que Inter de Milán se olvida de Arturo Vidal "por viejo"

Mucho se ha hablado del futuro de Arturo Vidal en la prensa europea, porque es uno de los principales focos del mercado de fichajes en el Viejo Continente, y la última noticia tiene relación con una decisión importante en Italia.

El King tiene contrato por un año más con FC Barcelona, pero el cuadro culé no se cierra a vender al chileno, quien es pretendido por Antonio Conte para Inter de Milan, sin embargo desde el país de la bota aseguran que ya no quieren el músculo del ex Colo Colo.

Uno de los principales medios italianos es Tuttosport, que dio a conocer que los lombardos ya no quieren a Vidal, debido a que si gerente deportivo, Giuseppe Marotta, no quiere fichar a jugadores "viejos", poniendo en esa bolsa al nacional de 33 años.

Vidal, por ahora, seguirá jugando con Lionel Messi - Getty

La información italiana da a entender que Inter buscará fichar a jugadores jóvenes, y uno de ellos es el nuevo Pirlo, Sandro Tonali, quien milita en Brescia y es seguido por el cuadro donde aún juega Alexis Sánchez.

De esta manera, según la publicación italiana, Arturo Vidal seguirá en Barcelona, aunque hay varios equipos más que lo tienen en la mira.